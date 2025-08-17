Vittoria col Catanzaro, ma tante incognite. Difesa e centrocampo sono da rinforzare

La bandiera Domenico Berardi è sempre più bandiera – come certificato dalla 400ma in neroverde e dall’ennesimo assist con cui ha permesso a Doig di schiodare la prima stagionale che contava davvero – e vale la pena pensare che tale resti. Le altre certezze sono un impianto di gioco che, e non potrebbe non essere così ad agosto, a volte funziona, a volte meno, e uomini – Boloca, Romagna, Muharemovic, il già citato Doig – che saldano il Sassuolo che fu a quello che sarà. Ma le ‘cartoline’ spedite al campionato che comincia sabato, con la gara contro il Napoli, dal ‘nuovo’ Sassuolo sono giusto quelle, perché il resto che ha detto il Ferragosto neroverde (al netto di una vittoria voluta e di una partita che Fabio Grosso ha definito ‘seria’) va valutato con attenzione. Sia in campo, dallo stesso Fabio Grosso, che nella ‘stanza dei bottoni’ neroverde. Dove Giovanni Carnevali e Francesco Palmieri immaginiamo abbiano già recepito il diktat trasmesso loro dal tecnico neroverde a fine gara. "Nel complesso sono soddisfatto di quanto fatto, ci sono buoni spunti su cui poter lavorare", ha detto Grosso, non senza ricordare tuttavia come "ci aspetta un campionato difficilissimo, c’è bisogno di integrare il gruppo, ma sono convinto che lo faremo, e mi auguro in tempi brevi". Già: a meno di una settimana dall’avvio del campionato sono infatti diverse le incognite che ‘pesano’ sull’attuale assetto dei neroverdi, e sono destinate a pesare ancora. A destra della difesa, ad esempio, dove Walukiewicz si adatta ma stenta, ma anche in mediana, dove Konè compensa solo in parte l’assenza di Thorsvedt.

Poi c’è l’attacco: come a Brest, Grosso ha optato per Laurientè falso nueve, dando spazio a Fadera sull’esterno. Per quanto sì è visto, il francese al centro funziona, ma nello stretto si depotenzia, mentre l’esterno ex Como ha spunti interessanti cui tuttavia da’ seguito solo di rado, e proprio dentro al tridente sta il rebus che – prevedibilmente – terrà i neroverdi imprigionati al mercato fino alla fine. Si tratta di capire, infatti, quanto si può e si potrà contare, oltre che su Laurientè, su Pinamonti, ma anche su Mulattieri e Moro. La fase offensiva del Sassuolo, oggi, ‘balla’ proprio attorno a loro perché un conto sono, da destra a sinistra, Berardi, il ‘Pina’ e Laurientè e un altro, con tutto il rispetto, le variabili che ‘surrogano’ gli ultimi due con i già citati Moro e Mulattieeri (o con Skjellerup, ai box praticamente dallo scorso febbraio) e/o con Fadera e Pierini. La differenza tra un Sassuolo competitivo e uno che potrebbe anche esserlo, ma chissà, è tutta qua, e la gara di Coppa Italia lo ha confermato.

Stefano Fogliani