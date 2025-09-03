Vittoria al Tar dei residenti contro i tir: Viabilità critica e troppo rumore”

Modena, 3 settembre 2025 – Prima vittoria legale per i residenti di strada Cadiane che contestano l’“assedio” dei Tir e vogliono impedire l’ulteriore ampliamento del Polo industriale. È stata emessa, ieri dal Tar dell’Emilia-Romagna, la sentenza in merito alla situazione della via di campagna larga tre metri che, nel corso del tempo, si è trasformata nell’unico accesso al Polo industriale in questione.

Come denuncia chi vive nella zona fin dai tempi della giunta Barbolini, infatti, nei giorni feriali c’è un via vai di mezzi diretti verso tre aziende, che nel tempo si sono espanse notevolmente: la cooperativa MonteRé, che movimenta frutta fresca, essiccata e confetture; Neotron, laboratorio di analisi che, stando ai dati esposti nell’interrogazione in Consiglio comunale del 6 febbraio di quest’anno, conta più di 800 dipendenti; e Martini S.p.A., divisione zootecnica, verso cui confluiscono mezzi pesanti che raggiungono le 45 tonnellate.

Una situazione di disagio che, dopo la notizia dell’ulteriore ampliamento della cooperativa MonteRé – approvato dal Consiglio comunale di Modena nell’aprile dello scorso anno – e della realizzazione di una nuova struttura attiva 24 ore su 24, ha portato i residenti a procedere per vie legali.

Il Tar ha accolto tre dei cinque motivi formulati e dichiarati assorbiti gli altri due: la violazione dell’articolo 53 (legge urbanistica), l’impatto sulla viabilità e l’inquinamento acustico.

“Adesso la sentenza è impugnabile – commenta l’avvocato Castellazzi – ma per ora rappresenta un grande risultato per noi e per i residenti. Il Tar ha accolto il motivo più importante del ricorso, ovvero l’uso dell’istituto previsto dall’articolo 53 della legge urbanistica, che consente ampliamenti in deroga per attività imprenditoriali esistenti. Noi ne avevamo censurato l’applicazione, ritenendola illegittima, in quanto da parte della cooperativa si è trattato di un ampliamento del 110% in ambito agricolo, con conseguente consumo di terreno vergine, in evidente contrasto con i principi della nuova pianificazione urbanistica, improntata alla riduzione del consumo di suolo”.

“In particolare – precisa Castellazzi – abbiamo contestato la mancata valutazione delle ragionevoli alternative, perché la norma prevede che l’ampliamento in deroga sia una ’extrema ratio’: l’imprenditore può usufruirne soltanto se non sussistono altre soluzioni. Il Tar ha accolto la nostra censura, rilevando l’assenza di un’istruttoria adeguata, poiché la cooperativa dispone di un altro sito, collocato in posizione nettamente migliore rispetto alla viabilità”. Oltre allo spinoso tema dell’art. 53, che permette di costruire in deroga, il Tar si è espresso anche in merito al benessere dei residenti.

“Sul fronte della viabilità – prosegue l’avvocato – il giudice ha riconosciuto che la situazione è già critica e destinata a peggiorare: qui la carenza istruttoria è evidente, perché il Comune ha rilasciato l’autorizzazione sulla base di un progetto futuro di viabilità, senza definire nemmeno l’orizzonte temporale della sua realizzazione. Quanto all’impatto acustico, il sito ricade in area agricola tutelata in classe III, mentre lo stabilimento in fase di realizzazione, pur formalmente agricolo, ha emissioni sonore di livello industriale, corrispondenti a una classe V.

Si crea così un salto di due classi acustiche contigue, situazione espressamente vietata dalla normativa. Pertanto, anche questa censura è stata accolta”.