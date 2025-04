’Viva la Costituzione. Perché amarla e difenderla’: il monologo di Sommi

Qualche anno fa, in uno dei suoi speciali su Rai1, Roberto Benigni definì la nostra Costituzione ’La più bella del mondo’, una Carta capace di forgiare una nuova Italia dalle rovine della seconda guerra mondiale. "La Costituzione italiana è la più bella perché contiene tutti i precetti e i principi del vivere sociale, come il diritto all’uguaglianza, il diritto alla dignità e alla giustizia di ogni persona", sottolinea Luca Sommi, giornalista, scrittore e autore televisivo, che stasera alle 21 porterà al teatro Michelangelo il suo nuovo monologo, ’Viva la Costituzione. Perché amarla e difenderla’.

La nostra Costituzione, che è stata presa a modello anche da altre Carte e Dichiarazioni, "è bella, giusta, poetica, gentile, generosa – viene ricordato –. È scritta come una poesia ma è rigorosa, non ammette che la si contraddica. Considera tutti i cittadini e le cittadine uguali, dal più povero al più ricco, senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua, orientamento politico, condizioni sociali ed economiche. Per la nostra carta costituente tutti devono avere pari dignità sociale e la legge deve essere uguale per tutti. Obbliga la Repubblica a rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono ai cittadini e alle cittadine di avere una vita dignitosa". Luca Sommi, insomma, ci rammenta che "non dobbiamo avere paura di niente perché c’è la Costituzione a proteggerci".

