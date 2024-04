Vlad Dracula Il vampiro diventa un musical

Attrae e terrorizza, seduce e uccide. Dracula, principe di Valacchia, il vampiro creato da Bram Stoker nel 1897, è uno dei personaggi iconici della letteratura inglese, protagonista di una serie infinita di adattamenti teatrali e cinematografici che continuano a ‘ridargli vita’ e a farlo rinascere in nuove vesti e in nuove versioni. Come ’Vlad Dracula’, il musical – tutto di creazione italiana – che arriverà domani sera alle 20.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena. Scritto da Ario Avecone (che firma anche la regia) con Manuela Scotto Pagliara, lo spettacolo veste la storia di Dracula di atmosfere gotiche e steampunk, grazie anche a una colonna sonora originale in stile hollywoodiano e a un cast di interpreti di vaglia: nelle vesti del protagonista vedremo Giorgio Adamo, fra i più apprezzati performer italiani (ha recitato anche in ’Jesus Christ Superstar’ e ’We will rock you’ dedicato ai Queen, accanto ad Anastacia), e in scena con lui Arianna, celebre voce e volto musical della Disney, Marco Stabile, che tutte le sere sulla Nove accompagna i concorrenti di ’Don’t forget the Lyrics’ condotto da Gabriele Corsi, Beatrice Baldaccini, che abbiamo applaudito anche nel musical ’Pretty woman’, e Christian Ginepro, che n tv è l’agente D’Intino della serie ’Rocco Schiavone’ e qui diventa l’alchimista Van Helsing e i. Fra gli interpreti anche Dario Guidi, che è stato Eros in ’Antonio e Cleopatra’, produzione di Ert con la regia di Valter Malosti.

’Vlad Dracula’ trasporta la vicenda del vampiro nell’Inghilterra di fine ‘800, all’alba dello sviluppo industriale, in un paese dove il conte Vlad Tepes è un misterioso magnate straniero, schivo e irascibile, principe del male e ossessionato dalla perdita della moglie Elizabeth. In Mina Murray ne vede la reincarnazione. A lui si accompagna la figura della Contessa Justina (interpretata da Chiara Vergassola), l’ultima delle spose dimenticate nel tempo da Vlad, un personaggio che non è presente nel racconto di Stoker: il suo amore non corrisposto alimenta la sete di vendetta verso il Conte. Le scenografie di Michele Lubrano Lavadera e i costumi di Myriam Somma evocano un mondo post-industriale alla ’Mad Max’, ma anche film più recenti come lo ’Sherlock Holmes’ di Guy Ritchie o ’Crimson Peak’ di Guillermo Del Toro. "Sono sempre stato affascinato dalla letteratura gotica di fine ‘800, e dalla ricerca letteraria è nata l’ispirazione per creare e raccontare una nuova storia sul vampiro più famoso del mondo: rivisitata, attualizzata e resa in forma di musical – annota Ario Avecone –. Alla base di quei romanzi e quindi anche della nostra storia c’è sempre l’eterno dualismo fra il bene e il male, ma anche il rapporto fra l’uomo e il tempo". Come in un viaggio, ci troveremo di fronte a tante domande... Per esempio, chi è veramente Dracula? E siamo davvero sicuri delle nostre certezze?