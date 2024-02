’Voci da Hebron’, la nuova opera al Comunale: "Un messaggio di amore e riconciliazione"

Hebron, in Cisgiordania, è una delle città più antiche del mondo, fondata nel quarto millennio prima di Cristo: città dei Patriarchi, città sacra, il suo nome significa ’Amico’. Ma è una città ferita, tagliata in due dal lungo conflitto israelo-palestinese, oggi sempre più infuocato. Ed è proprio là che ci accompagna ’Voci da Hebron’, la nuova opera che il teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena ha coprodotto con l’Eurométropole di Metz in Francia, e andrà in scena domani alle 20 e domenica 18 alle 15.30. Il libretto di Sandro Cappelletto e la partitura originale di Cristian Carrara verranno eseguiti da un cast internazionale con il mezzosoprano Shakèd Bar, il tenore David Tricou, il baritono Jean-Luc Ballestra e il soprano Maria Bagalà: l’ensemble della Filarmonica del Comunale sarà diretto da Arthur Fagen, e la regia dello spettacolo è di Paul-Émile Fourny. Saranno gli stessi Cappelletto e Carrara a presentare l’opera, oggi alle 18 nel Ridotto del Comunale, con gli Amici dei teatri. Nella Bibbia si legge che Abramo seppellì sua moglie Sara proprio a Hebron. E in ’Voci da Hebron’ questo è lo stesso desiderio del Vecchio, uno straniero (né arabo, né israeliano) che abita da anni sulla collina sopra la città, dove coltiva la vite: sua moglie Hannah muore e lui vuole che riposi in quella terra. Così chiede aiuto a due giovani, Ruth, studentessa israeliana, impegnata nel servizio militare, e Mohammad, studente palestinese di archeologia: nonostante le loro differenze, nonostante i contrasti e le tensioni, dovranno conoscersi, convivere, pregare. E forse – anche se il finale è aperto – potranno stare insieme.

Maestro Carrara, che storia racconta quest’opera?

"Una grande storia d’amore, quella fra il Vecchio e sua moglie Hannah, e la difficoltà dell’incontro fra due persone ferite, Ruth e Mohammad. Non è un’opera politica, non si dice chi abbia ragione o torto: è un racconto di quattro persone, dei loro desideri e delle loro difficoltà. Una storia archetipica che, certo, si inscrive pienamente nelle ferite di quel territorio in guerra da troppi anni".

Come ha pensato la sua partitura?

"La musica segue l’altalena di emozioni e sentimenti raccontati dalla storia. Nel linguaggio musicale è un’opera per tutti, dunque la musica è cantabile, si lascia ascoltare anche nella scelta dei colori orchestrali, ci sono arie e recitativi. Nella musica ho cercato di evocare il deserto, il deserto fisico e quello del dolore dell’anima, anche con toni molti intimi. Ma non è una musica priva di speranza, perché la storia stessa è colma di speranza".

A Metz l’opera è stata eseguita in francese. E a Modena?

"La proporremo in italiano. Abbiamo voluto e dovuto approntarne due versioni, e gli stessi cantanti si sono preparati per entrambe. Sia in francese che in italiano, ho aspirato a mantenere la stessa potenza musicale, che riflette una storia molto forte"

Oggi più che mai, questa è una storia di profonda attualità...

"Credo che l’opera abbia il dovere di raccontare storie di oggi, e lo spettatore non può non rispecchiarsi nelle difficoltà dei protagonisti. Siamo onorati di aver ottenuto il patrocinio del Parents Circle Families Forum, un’organizzazione di genitori israeliani e palestinesi che hanno perso figli nel conflitto: quest’opera contiene un profondo e potente messaggio di riconciliazione".