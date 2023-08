’Voci di donne’ con Tober e Szarlinnska Pop e lirica si abbracciano per raccontare la vita

Una voce lirica e una voce pop si incontrano e si ‘abbracciano’, per raccontare tutti i volti della vita, l’amore, la follia, la gioia, la disperazione. Sono "Voci di donne" quelle che il Salotto Culturale ci invita ad ascoltare stasera alle 21 nella cornice del chiostro di San Pietro: il soprano Iwona Tober e la cantante pop Julia Szarlinnska, entrambe originarie della Polonia, si esibiranno accompagnate al pianoforte dal maestro Stefano Seghedoni. Il concerto sarà punteggiato da un’alternanza di brani lirici e di musica pop, in un ideale contrappunto. Ogni sentimento infatti verrà ‘letto’ attraverso una celebre romanza e una canzone del repertorio internazionale, come in un gioco di specchi e di richiami: le musiche possono essere di epoche diverse, ma i brividi del cuore sono sempre gli stessi. E a chiusura della serata, le due interpreti renderanno omaggio all’Italia eseguendo due classici ‘crossover’, la celebre "Caruso" di Lucio Dalla e "Roma nun fa’ la stupida stasera" dalla commedia musicale "Rugantino".

Iwona Tober ha studiato alla Scuola di musica Chopin di Varasavia, quindi all’Accademia di Danzica, Julia Szarlinska, cantante pop di Varsavia, ha solo 17 anni: si è laureata in flauto traverso, e lo scorso anno ha preso parte all’edizione polacca del noto talent "The Voice", arrivando alla semifinale.

s. m.