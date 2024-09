’Voci di preghiera’. Concerto a San Nicola

Nella chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari a Samone di Guiglia, con ingresso libero, si concluderà stasera alle 21 la rassegna "Note e arte nel Romanico". "Voci di preghiera" è il titolo del concerto, tutto dedicato al repertorio vocale di ispirazione mariana con il soprano Paola Sanguinetti e il mezzosoprano Daniela Pini, accompagnate all’arpa da Davide Burani e all’organo da Stefano Pellini. Le due cantanti si alterneranno in un programma di celebri composizioni sacre, da Mercadante a Mozart, Rossini e Verdi, e in chiusura una particolare versione del "Panis Angelicus" di Franck. Paola Sanguinetti dal 1997 collabora con il tenore Andrea Bocelli che l’ha voluta al suo fianco anche nel suo tour internazionale e per l’inaugurazione del suo Teatro del Silenzio di Laiatico. Anche Daniela Pini vanta una brillante carriera nei grandi teatri non solo europei: si è esibita con successo anche al Musikverein di Vienna e al Bunka Kaikan di Tokyo, diretta dal Maestro Riccardo Muti. Particolarmente noti e apprezzati i due musicisti: Davide Burani è anche docente all’Istituto superiore di studi musicali ‘Peri’ di Reggio Emilia, e Stefano Pellini è organista titolare del Duomo di Modena.

