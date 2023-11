’Voci di Santa Cecilia’, capolavori di musica sacra

’Voci di Santa Cecilia’ è il titolo del concerto di musica sacra, in onore della patrona dei musicisti, che la Corale Rossini e il Coro Città di Mirandola terranno stasera alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Lazzaro (con ingresso libero). Appuntamento da non perdere per gli appassionati.

Le due corali saranno dirette rispettivamente dal maestro Luca Saltini e dal maestro Lucio Carpani, che si alterneranno nell’accompagnamento al pianoforte. La Rossini in questa occasione eseguirà brani di Bach, Perosi, Verdi e Puccini, mentre il coro di Mirandola proporrà composizioni di Carpani, Arcadelt, Gjello e Orlandini ma anche musiche di Mozart, Verdi, Carpani e Newton.