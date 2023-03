Voglia di car sharing "In un anno 464 utenti e 1.500 prenotazioni Tanti giovani a bordo"

di Gianpaolo Annese

Patrizia Borghi abita in centro, non ne poteva più della gestione dell’auto e delle difficoltà di trovare parcheggio non avendo un garage: adesso è una delle utenti più affezionate del servizio car sharing ‘Mobilize share’, attivo a Modena da marzo 2022, praticamente la testimonial di un servizio che sta conquistando sempre più cittadini. "Ho scaricato l’app, la prendo in piazza san Domenico due volte a settimana di media per fare la spesa, o quando magari piove e ho delle commissioni da fare fuori città. Vado al supermarket e la riporto da dove l’ho presa. Per il resto utilizzo la bici o vado a piedi o in bus, alla macchina ho rinunciato ormai da qualche anno, non avendo il garage. La qualità della vita senz’auto in centro aumenta enormemente".

La signora Patrizia fa parte fa parte dei 464 utenti che nel corso del 2022 hanno usufruito del servizio di noleggio di un’auto, per un totale di oltre 1.500 prenotazioni, quasi triplicate nell’ultimo quadrimestre a livello mensile (140-160 al mese) rispetto ai primi mesi. In buona parte si tratta di giovani tra i 18 e i 35 anni (219 tra i 18 e i 25 anni e 109 tra i 26 e i 35 anni) che utilizzano il mezzo soprattutto tra le 7 e le 19 (1.166 prenotazioni), ma alcuni anche di sera (poco meno di 300).

Numeri confortanti che hanno indotto il Comune a prorogare l’autorizzazione per ulteriori 24 mesi, come ha confermato l’assessora all’Ambiente Alessandra Filippi: "Siamo soddisfatti del risultato, si tratta di un’azione prevista dal Pums con l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti e ottimizzare l’utilizzo degli spazi in città, condividendoli di più con pedoni e ciclisti". Ad oggi, Modena si colloca al secondo posto, dopo Milano, per frequenza di utilizzo del servizio ‘Mobilize’, già presente in altre città italiane e, sul territorio provinciale, a Mirandola. "I clienti ci hanno dato un punteggio tra 8 e mezzo e nove su dieci, anche per il supporto che garantiamo attraverso un call center sempre attivo ed efficiente", sottolinea Luca Bergamini, responsabile commerciale di Franciosi. "Molto importante anche l’apporto di natura ambientale: sono state evitate emissioni di Co2 pari a quasi 20 tonnellate".

La postazione in assoluto più utilizzata per il prelievo è quella dei due stalli presenti in piazza San Domenico, nei pressi dell’Accademia (314 prenotazioni), ma anche quelle di via Vignolese, via Emilia est, corso Canalgrande, Del Novi Sad, della Stazione ferroviaria e della Stazione Piccola hanno registrato un discreto utilizzo (140-165 prenotazioni ciascuno). A disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette, ci sono 13 mezzi (più due di scorta) completamente elettrici, del modello Renault Zoe, con un’autonomia di piena ricarica fino a 350 chilometri

Ma chi è l’utente medio? È giovane e per lo più uomo, utilizza l’auto elettrica a noleggio prevalentemente di giorno, dal venerdì alla domenica, per una durata media che varia tra le 4 e le 9 ore, con una percorrenza media tra i 34 e i 110 chilometri di strada. I costi del servizio, comprensivi di ricarica elettrica e copertura assicurativa, vanno da una tariffa oraria promozionale di 6 euro a una tariffa settimanale di 249 euro.