"Vogliamo far arrivare in Europa il concetto di impegno per la pace"

La parole d’ordine emerge forte dallo slogan sullo stemma: pace. La chiedono a gran voce i candidati alle prossime europee, per la circoscrizione nord-est, della lista "Pace Terra Dignità", che ieri hanno tenuto un comizio nella cornice del Parco Ferrari davanti ad un nutrito gruppo di ascoltatori. Tre i candidati prescelti presenti sul palco, tra i quali spicca il fondatore della lista e conduttore televisivo Michele Santoro, che nel suo discorso ha voluto ribadire come l’obiettivo delle prossime europee sarà quello di portare in parlamento ideali pacifisti: "Nella Costituzione è scritto che l’Italia non deve partecipare attivamente a conflitti in armi – ha spiegato Santoro – e noi come lista ci poniamo l’obiettivo di fare arrivare in Europa un pensiero che vada oltre alle guerre, alla distruzione, alla rovina che vediamo ogni giorno in TV, costruendo ponti e solidarietà tra i popoli. L’Europa si è suicidata con le due ultime guerre, deve impegnarsi a costruire la pace".

Jacopo Franceschini