"Vogliamo il distaccamento dei pompieri"

Un distaccamento dei Vigili del Fuoco a Castelfranco Emilia? L’idea c’è da tempo, e il sindaco è determinato a portarla avanti già dalle prossime settimane. A confermarlo è lo stesso primo cittadino, Giovanni Gargano, che all’indomani di una nuova edizione di "Pompieropoli" (oltre 200 i bambini presenti sabato scorso a questa iniziativa) e, soprattutto, dopo che Castelfranco ha ospitato, sempre durante lo scorso fine settimana, la 24esima edizione del raduno dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco, ora rilancia ricordando: "A Castelfranco Emilia stiamo interloquendo con il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco fin dal primo anno del mio primo mandato, ovvero dal 2019. L’obiettivo, appunto, è quello di attivare in città una sorta di cittadella della protezione civile, dove un ruolo centrale lo dovrebbero senz’altro avere i vigili del fuoco. Si tratterebbe di un distaccamento di vigili del fuoco volontari, come avviene anche in altre realtà quali ad esempio Bazzano o Frassinoro. Attualmente, infatti, dipendiamo per questo servizio da Modena, Vignola o dalla stessa Bazzano e, in casi di emergenza, spesso capita che a causa del traffico gli interventi sul posto arrivino oltre quei 20 minuti che dovrebbero trascorrere dopo la chiamata.

Consideriamo inoltre che il nostro territorio – 35.000 abitanti che salgono a 85.000 considerando le terre del Sorbara e 300 chilometri di strade in ambito comunale – è in grande fermento pure a livello industriale, dalla Cavazzona alla Venturina, con tante realtà d’eccellenza. Ad esempio, a Cavazzona c’è il più importante distretto mondiale per le macchine rotative. Non da ultimo, sulla nostra rete viaria registriamo tra i 300 e i 400 incidenti stradali in un anno: non tutti fortunatamente sono gravi, ma molti di essi richiedono comunque l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Per questo, continueremo già dai prossimi giorni a interloquire per portare a Castelfranco Emilia un distaccamento di vigili del fuoco volontari. Già il 29 settembre, in consiglio comunale, discuteremo la mozione per conferire la Cittadinanza Onoraria al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Avremmo già anche l’idea di dedicarla a Diego Paderni, castelfranchese, ex vigile del fuoco, Medaglia d’Oro al Valore Civile, morto fuori servizio nel 1999 mentre stava prestando soccorso a tre giovani in autostrada". Infine, Gargano aggiunge: "Sulla localizzazione della sede abbiamo già diverse opzioni, da proporre ai Vigili del Fuoco".

Marco Pederzoli