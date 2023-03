"Vogliamo più spazi di aggregazione"

Sono soprattutto minorenni, esprimono diffidenza verso alcune realtà istituzionali e risultano poco informati sui rischi legati all’assunzione di alcol e droghe e sui temi della sessualità. È il profilo dei ’gruppi’, in alcuni casi ’compagnie’, di giovani modenesi che emerge dalle attività di educativa di strada e di prossimità in corso a Modena. Dal punto di vista della composizione, i gruppi con cui hanno interagito gli operatori sono a prevalenza maschile, hanno un’età compresa tra 14 e19 anni, con una netta prevalenza di preadolescenti, e si presentano di nazionalità mista: non solo italiani, infatti, ma anche ragazzi e ragazze le cui famiglie sono originarie dell’Albania, dei Paesi dell’Europa e delle Filippine. Per quanto riguarda il rapporto con il territorio e la comunità, dall’analisi sui gruppi giovanili emergono un senso di frustrazione verso gli interventi di presidio del territorio che vengono percepiti come "volti a disincentivare le possibili aggregazioni", come è stato sottolineato nella commissione consiliare Servizi dedicata al tema, e una diffidenza nei confronti delle figure sentite come istituzionali. Esiste una difficoltà quindi, ad accettare proposte e iniziative viste come "calate dall’alto". In parallelo, le ragazze affermano di provare un senso di insicurezza in alcune zone della città. Nella percezione dei ragazzi, infatti, gli adulti tenderebbero a considerarli come soggetti da "presidiare e contenere", piuttosto che come risorse da valorizzare, e al tempo stesso verrebbero sottovalutate le problematiche che i ragazzi vivono. Da qui la richiesta di spazi in cui aggregarsi "per svolgere attività ludiche, ricreative e artistiche", ma anche solo dove relazionarsi con altri coetanei, espressa dai giovani durante i colloqui. Luoghi dove i ragazzi, oltre a divertirsi, potrebbero anche incontrare figure da cui ricevere maggiori e più precise informazioni sulle tematiche di loro interesse. I percorsi di educativa di strada e di prossimità non si limitano, comunque, ai temi delle devianze e dei comportamenti a rischio ma rientrano ad ampio raggio nell’ambito delle Politiche giovanili del Comune, rinnovate nelle linee guida nell’estate 2021 col fine di contribuire a rendere Modena sempre più "a misura di giovani".