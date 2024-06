"Vogliamo salvare il nostro pianeta?. Ripensiamo tutto... di sana pianta"

‘Ripensare la società di sana pianta’: utilizza un gioco di parole il titolo dell’incontro in programma questa sera alle 21 con Stefano Mancuso, alla Casa Museo Luciano Pavarotti di Modena, nell’ambito della rassegna ‘Musica Maestro!’. Scienziato e divulgatore, Stefano Mancuso è tra le massime autorità mondiali impegnate a studiare e fare conoscere una nuova verità sulle piante, creature intelligenti e sensibili capaci di scegliere, imparare e ricordare. Professore ordinario all’Università di Firenze e ordinario dell’Accademia dei Georgofili, dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale con sedi a Firenze, Kitakyushu, Bonn e Parigi. Ma cosa rappresentato le piante per Mancuso? "Le piante non consumano le risorse da cui dipende la loro sopravvivenza; non distruggono l’ambiente in cui vivono; costruiscono comunità solidali. In più sono il motore della vita: se dobbiamo ispirarci a qualcuno per costruire un’umanità nuova e in grado di sopravvivere, dobbiamo ripensarla come una sana pianta".

Se il mondo animale rappresenta il 3%, l’87% è costituito dalle piante: eppure, afferma Mancuso, "non sono mai state veramente studiate, nonostante siano in grado di offrirci soluzioni ai problemi quotidiani". Lo scienziato parte dal tipo di organizzazione: "Quella degli animali è centralizzata, efficiente ma fragile; quella delle piante è, invece, decentralizzata, perché la pianta vede, sente, respira, con tutto il corpo. E come tale è più robusta. Ma ancora dobbiamo capirne la vera importanza e modernità. Si pensi al riscaldamento globale che sta cambiando i destini del Paese, poiché per la prima volta la temperatura aumenta a livelli mai visti: c’è un aumento dell’anidride carbonica e di altri gas, questo dai due secoli successivi alla rivoluzione industriale, dopo che un terzo degli alberi sono stati tagliati, ossia due mila miliardi di alberi che assorbivano molta Co2. Sono dunque due i fattori che contribuiscono al riscaldamento globale: l’aumento di produzione di anidride carbonica e la riduzione degli alberi che la assorbivano".

Ancora oggi, "le piante sono la soluzione più rapida, efficace ed elegante per attenuare il problema del riscaldamento globale, oltre a rendere più resistenti le nostre città che si stanno scaldando in media di 3,5 gradi". Dunque, piantare alberi, "milioni di alberi. E lo spazio dove si trova? Occorre trovarlo in base a come è fatta una città: se il 30% è costituito da strade, asfaltate per le macchine, una parte, almeno il 2% va eliminato, devono essere depermeabilizzate per piantare alberi che rendono i luoghi, oltre che più sani, e vivibili, anche più belli".