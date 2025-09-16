"Vogliamo salvare Portovecchio". E’ partita la raccolta di firme

Partita ieri la petizione, indirizzata al ministro della Difesa Crosetto, del Comitato "Salviamo Portovecchio" per scongiurare la trasformazione dell’estesa area di proprietà del Demanio militare, a San Martino Spino, in un vasto campo di 25 ettari ricoperti da pannelli fotovoltaici. L’iniziativa popolare "No fotovoltaico a terra a Portovecchio" presa dalla popolazione della frazione, mille anime nelle Valli mirandolesi, cui si sono aggiunti tanti cittadini del Comune di Mirandola e della Bassa modenese, vuole scongiurare la trasformazione dello storico sito ricco di più di 400 anni di storia e con un’invidiabile varietà di piante, oggi oasi di biodiversità. In meno di un mese dal 22 agosto scorso al 14 settembre sono state raccolte ben 1.735 firme, di cui 970 in formato cartaceo e le restanti 765 in formato digitale sulla piattaforma change.org. Il Comitato esprime soddisfazione per questo risultato significativo.

La richiesta è che Portovecchio venga derubricato dall’elenco dei siti oggetto del Bando "Energia 5.0" della Società Difesa Servizi, società in house del ministero della Difesa, apparso il 4 giugno scorso. La petizione si rivolge ai ministri della Difesa, della Cultura e dell’Ambiente, ma è indirizzata anche ad altre autorità istituzionali come la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e alla Soprintendenza Speciale per il Pnrr, al presidente della Regione e della Provincia e alla sindaca di Mirandola. E per dare più autorevolezza e forza all’iniziativa di derubricare dal bando, che affiderebbe tutta una serie di siti militari in Italia a privati e società per realizzazione impianti fotovoltaici, la Tenuta di Portovecchio, giorni fa una rappresentanza del Comitato si è incontrata con la sindaca di Mirandola Letizia Budri. "Ci siamo rivolti al Comune – spiega Filippo Tortora del Comitato "Salviamo Portovecchio" - perché la petizione possa avere il sostegno istituzionale e abbia una considerazione diversa e più attenta quando arriverà al ministero. Da parte del Comitato esprimiamo soddisfazione perché dal Comune abbiamo avuto l’appoggio della sindaca". Ora si attende la risposta di Roma, nella speranza che nei trenta giorni prima della scadenza del bando, il prossimo 15 ottobre, il sito venga ritirato dalla gara.

Alberto Greco