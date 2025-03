"Voglio fare del bene"

"Dono sangue da ormai 12 anni. Nel periodo in cui decisi di iniziare a donare il sangue si ammalò mia sorella in Polonia e c’era bisogno di sangue per tentare di non farla aggravare. Ho cominciato là per aiutare lei, poi mi sono trasferita in Italia e mi sono iscritta all’Avis qui a Modena perché lo riteneso utile e giusto, un gesto per aiutare gli altri.

Da allora ho continuato. La ragione principale di questa mia decisione è quella di poter fare del bene agli altri; dare un minimo di sé stessi per qualcuno che ne ha bisogno mi sembra un piccolo grande gesto . E’ un impegno minimo che può fare molto. Il mio messaggio a tutta la città è questo: donate! E’ importante!"