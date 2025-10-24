Nuova giunta al fotofinish

24 ott 2025
ALESSANDRO TRONCONE
"Voglio progressi in attacco"

Sottil: "Possiamo migliorare negli ultimi 25 metri. Avversari per me da serie A"

Il tecnico Andrea Sottil

"Il momento che sto e stiamo vivendo è sicuramente uno dei più belli del mio percorso. Lo vivo in maniera serena, si lavora bene, in armonia e c’è coesione, questo fa la differenza". Lo certificano le parole della vigilia di Andrea Sottil, non è più una notizia l’identità acquisita nei tre mesi di lavoro dal suo arrivo. Il tutto condito dai risultati che, con tutta la sincerità di questo mondo, aiutano: "Quando si fanno determinate prestazioni, contro avversari come il Palermo – ha continuato il tecnico – giocando bene a calcio, l’autostima cresce e la consapevolezza pure. In questi mesi siamo migliorati in tanti aspetti, nella fase difensiva e in quella di possesso. Se dovessi annotare qualcosa che può ancora migliorare è il lavoro negli ultimi 25 metri perché produciamo tanto e la presenza in area di rigore abbiamo le capacità per incrementarla".

Questo particolare, anche a Palermo, si è notato. Pur essendo il miglior attacco del campionato, il Modena ha ancora margine in tema di potenziale offensivo. L’Empoli sarà avversario insidioso: "Per me, è tra le candidate a vincere direttamente il campionato – ha raccontato Sottil – ha forza, ha gamba, sa ripartire. La fase difensiva dovrà essere importante e poi palla al piede fare quello che abbiamo preparato. Lo dico perché per noi, da oggi, non sono avversari ma obiettivi. Conta solo il presente, sappiamo bene che l’allenatore è cambiato ma io ho visto i miei concentrati e proviamo rispetto. Unico nostro interesse è fare la prestazione per cento minuti". A proposito di presente, Palermo ha lasciato in eredità giocatori vogliosi di guadagnarsi o guadagnarsi di nuovo una maglia da titolare. Considerando il derby all’orizzonte (non nei pensieri di Sottil, fino a domani) piccole modifiche possono essere previste: "Pyyhtia e Massolin so bene che qualità abbiano, mai avuto dubbi – ha spiegato Sottil – li alleno tutti i giorni. Sono tutti titolari, sono contento di vivere queste difficoltà e spero di viverle sempre. La formazione sarà la migliore possibile, poi ci sono i cinque giocatori che devono subentrare e tenere alto il ritmo. Questa squadra mi permette di scegliere con grande serenità all’inizio e durante. Tonoli? È recuperato, con la protezione. Contento per Beyuku, ha partecipato ad una competizione di prestigio e ha arricchito il suo bagaglio. L’ho visto bene, anche un pelo asciutto perché ha perso qualche chilo. È a disposizione, si è allenato giocando, quindi va benissimo".

