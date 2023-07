"Vogliono licenziarmi perché denuncio i balordi"

"Dopo tredici anni di incessante lavoro vogliono ‘eliminarmi’ e voglio sapere il perchè. Ho trascorso la mia vita qui dentro e ho soltanto messo in luce i punti critici, per far sì che il palazzo non si trasformasse nel Bronx. Ora che sanno che le telecamere non funzionano e io non conto più niente, la notte si introducono all’interno per fare i propri comodi: la situazione è pericolosa e in città è ben nota".

E’ questa la denuncia di Salah, il portiere del noto condominio Lambda, di via Emilia Ovest. Struttura nota per i numerosi blitz antidroga, le risse e i disordini che si sono susseguiti nel corso degli anni. A quanto pare, a causa dell’assenza di un vero e proprio controllo, la situazione rischia ora di diventare esplosiva. "Lavoro qua dal 2010 – spiega Salah Rhouzi, di origine marocchina – e la mia presenza ha sempre garantito una certa ‘stabilità’ nell’edificio, un equilibrio perchè ho sempre controllato gli accessi e cercato di evitare episodi di criminalità, denunciando quando era necessario. Nei mesi scorsi, però, ho iniziato a far presente alla proprietà e all’amministrazione una serie di problematiche che rendevano il condominio meno sicuro ma anche il mio lavoro privo di dignità e ovviamente a rischio. A partire – spiega ancora – dall’assenza di luce elettrica nel mio vano lavoro e dalla mancata consegna del telefonino di lavoro. Senza cellulare non sono in grado di effettuare le chiamate di sicurezza o comunque quelle di portineria. Mi sono trovato costretto ad usare il mio cellulare personale. Ho poi segnalato – spiega ancora il portiere – che in tutto il palazzo non era più attiva la videosorveglianza. E’ ovvio che la situazione impedisce il controllo del condominio, favorendo quindi atti di illegalità e degrado. Problema che sollevo da circa un anno – continua l’uomo – ma che ha portato i miei datori di lavoro ad intimarmi di ‘stare zitto’, altrimenti mi avrebbero licenziato. A seguito di queste minacce – continua il portiere – ho anche sporto denuncia ma nulla è cambiato: so che l’intenzione resta quella di lasciarmi senza lavoro perchè, a quanto pare, le mie denunce risultano ‘scomode’. Tra queste anche quella per la presenza di pericolose bombole di gas nella palazzina, che non sono a norma oppure dell’acqua che si accumula, quando piove, nel locale contatori. Ho richiesto il mio tfr e non mi è stato dato – denuncia infine l’uomo – non mi è stata neppure pagata la malattia. Chiedo soltanto di poter continuare a lavorare in sicurezza e con dignità".

v. r.