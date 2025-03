Vola anche la Primavera di Bigica. La capolista è a una sola lunghezza

Vola, come noto, la prima squadra, ma anche la Primavera non scherza. Planata sulla stagione con lo scudetto cucito sulla maglia, alla squadra di Emiliano Bigica sta riuscendo quanto di solito è parecchio difficile, ovvero confermarsi ad alto livello. Il successo contro il Bologna che ha permesso ai neroverdi di agganciare l’Inter al secondo posto in classifica ad una sola lunghezza dalla Roma capolista è solo la punta dell’iceberg, ma la dice lunga su una squadra che vive un ottimo momento.

Sei risultati utili consecutivi (quattro vittorie e due pareggi) hanno infatti anche blindato i playoff – il vantaggio dei neroverdi sulla settima è 15 punti, e a fine stagione mancano 8 gare – confermando la statura di una squadra che il suo lo sta facendo eccome. Vero infatti che il Sassuolo, che ha vinto anche la Supercoppa è stato anche primo, tra la 13ma e la 15ma giornata, altrettanto vero che a lungo l’obbligo di giocare su più fronti (Coppa Italia e Youth League, da cui sono stati estromessi tra dicembre e febbraio) ha a lungo condizionato il cammino di un Sassuolo che, concentrato solo sul campionato, la sua la dice. "Questa squadra mi sorprende sempre di più per la maturità che dimostra, è un gruppo che si riconferma in crescita ogni partita. Il campionato di quest’anno resta però molto equilibrato e adesso – ha detto Bigica dopo Sassuolo-Bologna - dobbiamo continuare ancora e prepararci ad un rush finale molto importante". Rush finale che comincia col botto: la prima gara dopo la pausa, infatti, è lo scontro diretto contro l’Inter, il prossimo 29 marzo al Ricci.

s. f.