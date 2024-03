Volata per salire in serie D. Terre recupera con lo Zola

Marzo è già terminato per l’Eccellenza, che tornerà in campo solo il mercoledì 3 aprile con la quint’ultima giornata. Una sosta record di 16 giorni nel momento cruciale della stagione, dovuta alla decisione del Crer di fermare Eccellenza e Promozione il 24 per il Torneo delle Regioni (si giocano solo alcuni recuperi di Promozione) e alla Pasqua che cade domenica 31 marzo. Saranno due settimane cruciali anche per le cinque squadre modenesi che proveranno a recuperare gli infortunati e lanciarsi al meglio nella volata finale.

Volata per la D. Il recupero di domani sera del Terre di Castelli con lo Zola darà un volto definitivo alla lotta al vertice. La squadra di Domizzi da -9 può salire a -6, rendendo il finale elettrizzante, anche perché nelle ultime 5 giornate la capolista Cittadella (+9 su Terre e Correggese) deve ancora giocare i due scontri diretti, entrambi a San Damaso, mercoledì 3 aprile con la Correggese e all’ultima del 28 con il Terre. Ma con un girone di ritorno “monstre” (11 vittorie in 12 gare) la squadra di Salmi può fare i primi conti: con 10 punti in 5 gare (oltre ai due big match deve andare a Colorno e Fabbrico e ricevere l’Agazzanese) a quota 81 sarebbe irraggiungibile per tutti visto che il Terre può arrivare a 80 e la Correggese a 77.

Lotta playoff. Gli ultimi 4 ko di fila hanno ridotto al lumicino le chance playoff del Castelfranco, sempre quinto ma a -17 dalle due seconde in classifica. Se i biancogialli riusciranno a difendersi dall’assalto di Agazzanese (-4), Colorno (-3) e Brescello (-5) dovranno comunque ridurre al massimo a 6 punti il gap dal 2° posto, altrimenti la semifinale non si giocherebbe.

Salvezza. Si è complicata la corsa de La Pieve, che con un solo successo nelle ultime 14 gare è scivolata al penultimo posto (-1 dai playout), ma la squadra di Chezzi si giocherà tutto nei prossimi 4 scontri diretti.

Davide Setti