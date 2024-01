"Volevo qualche gol in più. L’obiettivo? I playoff"

Per la seconda volta nella storia (il primo era stato Paulo Azzi nel 2021/22) il nostro "Canarino dell’anno" va ad un nuovo arrivato. Anche se, per la sua personalità, Antonio Palumbo sembra indossi la maglia del Modena da più stagioni ed è stata proprio questa caratteristica ad avergli permesso di acquisire votazioni sempre positive, dal nostro punto di vista.

Palumbo, lei è il nostro canarino dell’anno

"Sono riconoscimenti che fanno sempre piacere, vuol dire che in questi mesi ho fatto abbastanza bene".

Il suo bilancio del 2023?

"Avrei potuto segnare di più, magari arrivare a 5 o 6 gol. Mancato Gerli, ho arretrato la mia posizione ma questo passa in secondo piano, l’importante è il percorso della squadra".

Tra l’altro, l’abbiamo scoperta rigorista

"A La Spezia ho battuto il primo in carriera. In allenamento li provo sempre ma non li avevo mai calciati, il mister a fine primo tempo mi ha detto che sarebbe toccato a me se ce ne fosse stato uno ed è successo".

Facciamo un salto nel passato. Torniamo alla sua esperienza alla Sampdoria

"Esperienza bella, in estate mi allenavo sempre con loro e la vivevo nel miglior modo. Poi, fondamentalmente, una possibilità vera non mi è mai stata data. Rimpianti no, anzi, l’ho preso come uno stimolo per migliorarmi. Quando andai via, fui fortunato ad andare a Terni e a vincere il campionato".

La Serie A non si è mai più ripresentata successivamente?

"No, andiamo a riprenderla piano piano..."

L’allenatore che le ha dato qualcosa in più, escluso Bianco naturalmente

"Ranieri. Quando l’ho incontrato nello scorso campionato non credevo si ricordasse di me e invece mi ha riconosciuto e ci siamo parlati".

E la scelta di Modena?

"Non ha inciso il fatto che conoscessi questa terra per questioni familiari, ma che mi abbiano chiamato ogni giorno, a me e al mio procuratore. Non ho voluto aspettare altre offerte, appena creata la situazione sono arrivato".

Cosa fa quando non si allena?

"La maggior parte del tempo resto a casa con la famiglia, ho un bimbo di 7 anni e lo porto a scuola calcio. Ogni tanto mangio fuori, non pensavo ma mi trovo benissimo qui".

Anche perché sappiamo quanto sia legato a Terni

"Avevo comprato casa sei mesi prima di andare via, il pensiero non era di spostarmi. Mia moglie è di Terni, quella è la mia base, ho i miei amici, non c’è il mare ma si sta benissimo".

Il suo ricordo d’infanzia legato a Napoli?

"Le partite con gli amici nel cortile del palazzo. Stare con loro, senza niente ma con tutto perché ero a casa mia".

È tornato per le feste?

"Certo, è d’obbligo. A capodanno sono stato giorni a casa coi miei parenti".

Il numero 5 l’ha sempre avuto?

"No ce l’ho da 3 anni, ma non c’è un motivo particolare. Più che altro a Terni arrivavo sempre dopo tutti gli altri e rimanevo quello..."

Come dovrebbe finire la stagione per ritenersi soddisfatto?

"Abbiamo fatto il girone d’andata nei playoff, per chiudere in positivo dovremmo ritrovarci".

Alessandro Troncone e Alessandro Bedoni