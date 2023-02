"Voli, fondamentali meteo e pianificazione"

Ancora nessuna traccia del 61enne reggiano Ivano Montanari che era a bordo dell’ultraleggero partito da Reggio Emilia sabato di cui, pochi minuti dopo, si sono persi i contatti. Le ricerche sono tornate a concentrarsi sull’Appennino Modenese, sul Monte Cantiere e, in particolare tra Pievepelago e Roccapelago, dove vari testimoni sabato hanno notato il velivolo a bassa quota, tra le nubi. Infruttuoso l’esito delle ricerche via terra, con sci e quad, e anche con lo speciale elicottero con metal-detector giunto da Trento. Sempre presidiata la base di Pievepelago, con forze dell’ordine, pompieri, Saer, volontari e col supporto logistico di Comune e Fraternita Misericordia. Intanto, numerosi gli interrogativi su quello che può essere accaduto. La procedura da seguire, prima di ogni volo, è rigida e scrupolosa: non solo è necessario un accurato controllo del mezzo, ma va svolta una importante fase di pianificazione. Grande conoscitore della zona, esperto di aviazione ed istruttore di volo Vds a motore è Fabio Venturelli, socio dell’Aero Club di Pavullo. E’ lui a spiegare i possibili imprevisti e le precauzioni.

Venturelli, prima di mettersi in volo che controlli si devono effettuare?

"C’è una prassi da seguire che si impara durante i corsi. Innanzitutto, va effettuata una pianificazione: in questa fase, è molto importante che il pilota sappia già dove deve andare e cosa fare. Poi bisogna definire se il volo sia di trasferimento oppure locale, ed è importantissimo valutare le condizioni meteo".

Di quali strumenti fate uso?

"Ci sono una serie di informazioni a livello aeronautico, che possono essere reperite presso le direzioni aeroportuali o via internet, in cui vengono forniti i bollettini meteo. Si controllano bene temperatura, eventuale nuvolosità, pioggia o nebbia lungo la tratta. Le previsioni fungono solitamente da ‘freno’, poi spetta al pilota valutare se ci siano le condizioni per volare".

Previste altre precauzioni?

"Quando si effettua una pianificazione di un volo di linea, specialmente nel caso in cui si sappia di poter trovare condizioni sfavorevoli all’aeroporto di destinazione, si calcola e si imbarca un’ulteriore riserva di carburante per dirigersi, in caso di emergenza, in un altro aeroporto. Per i voli turistici e sportivi, come istruttore vedo purtroppo che, prendendo confidenza col mezzo, si rischia di sottovalutare questa fase".

Nella zona dell’Alto Appennino, in soli 6 mesi si sono registrati due incidenti mortali (a giugno si schiantò un elicottero con 7 persone, il 19 ottobre fu la volta di un ‘rotogiro’ con alla guida il 72enne pavullese Baldoni). Zona impervia?

"In Appennino, soprattutto con condizioni meteo sfavorevoli, l’esperienza di volo non va sottovalutata".

Si possono incontrare altri problemi tecnici?

"Ad esempio, è possibile che si formi del ghiaccio sulle ali. Poi può anche ghiacciare la ‘farfalla’ del carburatore. Ecco perchè il paracadute è fondamentale". Riccardo Pugliese

(ha collaborato

Giuliano Pasquesi)