Volley, colpo di mercato targato Gabana . De Cecco al posto di Bruno come alzatore

È insieme il colpo da novanta del mercato di Modena e l’ingranaggio più delicato da far funzionare nella prossima stagione.

La notizia era ufficiosa da mesi, è diventata ufficiale da ieri col comunicato della società: Luciano De Cecco sarà l’alzatore di Modena "per la stagione 2024/2025" si legge nelle righe della nota diramata ieri, anche se parrebbe strano che il fuoriclasse argentino avesse firmato per un solo anno di contratto.

IL COLPO DA NOVANTA. Come detto, l’acquisto di Luciano De Cecco è senza dubbio quello più prestigioso dell’intero mercato gialloblù, anche se mancano ancora diversi annunci. Alzatore di classe cristallina, De Cecco ha iniziato la sua carriera italiana proprio all’Acqua Paradiso Montichiari di Marcello e Giulia Gabana e lì è stato che la presidente lo ha conosciuto per la prima volta, avendolo di nuovo a pieno regime nella stagione 2011/2012, purtroppo l’ultima del sodalizio lombardo. Si dice che propria la presidente abbia avuto un ruolo fondamentale nella scelta di De Cecco per il dopo Bruno.

L’argentino è poi passato a Piacenza, a Perugia per sei anni dal 2014 al 2020 portando la Sir al suo primo scudetto nel 2018 e infine alla Lube dal 2020 al 2024 andando a sostituire Bruno, lo stesso incarico che avrà sotto la Ghirlandina. Coi cucinieri sono arrivati altri due scudetti e svariati trofei nazionali prima dell’ultima difficilissima stagione, ma soprattutto nel 2021 è arrivato l’incredibile bronzo olimpico a Tokyo a spese del Brasile e, nei quarti, dell’Italia.

IL RUOLO DELICATO. Sostituire Bruno non era semplice nemmeno alla Lube, al tempo campione di tutto, ma accanto a sé il regista aveva una delle formazioni più forti della SuperLega, se non la più forte. A Modena sarà ancora meno semplice per due motivi: la piazza era ed è legatissima all’ormai ex capitano brasiliano, al contrario di quella marchigiana, e in più i giocatori accanto a lui non sono i Simon o i Juantorena di allora. Per esprimere la sua fantasia e il suo tocco sopraffino al meglio, De Cecco ha bisogno di una buona ricezione ed è soprattutto su quel fondamentale che dovrà lavorare coach Giuliani.

LE ALTRE. Mentre nelle altre piazze si stanno ufficializzando soprattutto gli addii, è di ieri il primo annuncio di peso di una concorrente di Modena Volley. Piacenza, dopo aver salutato Yoandy Leal, ha accolto Uros Kovacevic, ex gialloblù, di ritorno in Italia dopo alcuni anni in Polonia: "Sono molto contento – ha sottolineato Kovacevic – di poter tornare a giocare in Italia. E ancora più contento di venire alla Gas Sales Bluenergy, una grandissima società che in pochi anni si è affermata non solo in Italia".

Alessandro Trebbi