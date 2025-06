Volley Modena, quasi casa. Il PalaMolza è più vicino

Non è stato risolutivo, ma del resto probabilmente non lo si poteva sperare, l’incontro avvenuto nel pomeriggio di ieri tra l’assessore allo Sport del Comune di Modena Andrea Bortolamasi, coadiuvato dai suoi dirigenti, e la dirigenza del Volley Modena, ovviamente con il presidente Mirco Muzzioli in testa.

"L’incontro di oggi con l’Amministrazione Comunale è stato molto produttivo - ha confermato Muzzioli - perché abbiamo visto grande disponibilità e voglia da parte di tutti i presenti di aiutarci nella definizione di quella che sarà la nostra casa per la Serie A2. Abbiamo messo sul tavolo, da un punto di vista pratico, tutte quelle che sono le necessità imposte dalla Lega Volley Femminile per quanto riguarda l’impianto di gioco, e gli adempimenti burocratici necessari. Sono emerse due o tre ipotesi da poter valutare, cosa che l’Amministrazione Comunale si è impegnata a verificare entro il fine settimana. Al momento la strada più percorribile sarebbe quella del PalaMolza, che a me andrebbe molto bene, ma c’è il problema della capienza che va raddoppiata, attualmente ufficialmente a 240 posti contro i 500 necessari ed inderogabili, più alcuni problemi relativi alla sicurezza, ed all’antincendio, che sarebbero comunque risolvibili. Sono fiducioso che nel corso di un prossimo incontro, già previsto per l’inizio della prossima settimana, si possa arrivare ad una soluzione".

Le parti si sono pertanto riaggiornate. L’Amministrazione Comunale si è fatta immediatamente carico di effettuare i necessari passaggi per fornire al club, entro il fine settimana un quadro più chiaro della situazione. Di fatto Volley Modena sembra disponibile a mollare la presa sul PalaPanini, a fronte di una sistemazione del PalaMolza, che sarebbe la soluzione più logica per tutti, sia dal punto di vista logistico, che economico, oltre a smorzare i toni di una polemica che per molti aspetti è apparsa pretestuosa: entro fine mese se ne saprà di più.

Riccardo Cavazzoni