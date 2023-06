Volley Sassuolo, l'iniziativa "Green sport for community" per uno sport più sostenibile

Sono tante le associazioni che da aprile, tra Modena e il Distretto Ceramico, si sono candidate al concorso #abbiamonelcuore, mettendo a disposizione idee, risorse e iniziative per coinvolgere i cittadini nella tutela e nel rispetto dell’ambiente. Anche Volley Sassuolo, società sportiva nata nel 2004 che conta più di 160 atleti tesserati e gestisce il PalaPaganelli, ha presentato un’iniziativa che mira a sensibilizzare rispetto a decoro urbano, pulizia degli spazi e riduzione del consumo di plastica.

"Con questo progetto, che chiameremo ’Green sport for community’, vogliamo dare un messaggio alla comunità sassolese e a tante società sportive – dichiara Pietro Anceschi, presidente, responsabile legale e allenatore di Volley Sassuolo – attraverso una molteplicità di iniziative volte alla sostenibilità: in primo luogo, cercheremo di diminuire il consumo di plastica attrezzando il PalaPaganelli con un distributore d’acqua e fornendo ai nostri atleti borracce riutilizzabili. Inoltre, già da anni pratichiamo la raccolta differenziata e abbiamo disposto in tutta la struttura vari bidoni di colori diversi in cui conferire plastica, carta, vetro e rifiuti indifferenziati. Infine, ogni volta che giochiamo in casa, ci piacerebbe replicare un’iniziativa che abbiamo messo in campo a settembre, ovvero la pulizia della zona intorno al palazzetto, in particolare quella nei pressi del polo scolastico, coinvolgendo i nostri iscritti e i ragazzi delle scuole, oltre ad associazioni e società sportive del territorio". Grazie a questo progetto articolato in più iniziative, Volley Sassuolo cerca di sensibilizzare tutte quelle persone che, per motivi diversi, gravitano intorno al PalaPaganelli, impianto che conta 1.504 posti a sedere e ogni anno viene utilizzato per eventi sportivi ed extra-sportivi. "Non si parla soltanto dei nostri iscritti – spiega il presidente – ma l’idea è rivolta a una comunità molto più ampia: si va dai ragazzi delle scuole che di mattina frequentano il palazzetto, a tutte quelle società sportive che ne usufruiscono per allenamenti e partite, oltre a quelle che, venendo a giocare in trasferta troveranno un modello virtuoso ’plastic free’ che potrebbero replicare nei loro impianti. Occorre ricordare che il PalaPaganelli ospita spesso anche eventi di danza, pugilato e karate, per non parlare di convegni, concerti e rassegne. Vorremmo che il nostro progetto diventasse un punto di partenza per sensibilizzare le persone".

Il progetto ’Green sport for community’ non è nato all’improvviso, ma si inserisce in una più ampia svolta ecologica messa in campo negli ultimi anni da Volley Sassuolo, come chiarisce Anceschi: "Per fare un esempio, abbiamo recentemente convertito la vecchia illuminazione del palazzetto con luci a led, dimezzando i consumi annui da 100.000 kWh a 50.000 kWh: meno inquinamento, ma anche meno spese a carico del Comune e, di conseguenza, dei contribuenti. Per mettere in atto iniziative come questa – conclude Anceschi– servono risorse: da questo concorso speriamo di ricevere il sostegno economico necessario per installare il distributore d’acqua e acquistare le borracce o i bicchieri riutilizzabili. Questo progetto può diventare il trampolino di lancio per coinvolgere tante realtà del nostro territorio e ispirare altrettante società sportive: grazie al supporto del Gruppo Hera, speriamo di poter dare il buon esempio per promuovere, sempre di più, un modo sostenibile di fare sport".

j. g.