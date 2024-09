Volley senza barriere con la nazionale sordi

Fiumalbo, paese amico dei sordi. Da oggi ospiterà uno stage pre-gare internazionali della Nazionale Italiana pallavolo sordi Under 21, e già da due anni il paese permette ai turisti sordi una accessibilità nella guida alla ‘città d’arte’ grazie ad apposite placche interattive. "Nel periodo delle para-Olimpiadi questi sono segnali importanti per il nostro Appennino, che dimostra grande attenzione verso atleti e turisti con deficit", dice il "vulcanico" Pierluigi Contri, sempre attivissimo alla guida dell’associazione "Emilia loves children" a favore degli audiolesi. Questa associazione organizza lo stage, in accordo con la Federazione Italiana Sport Sordi Italia, che si terrà a Fiumalbo dal 6 all’8 settembre, dopo precedenti similari positive esperienze negli scorsi anni. I giovani atleti arriveranno oggi ospitati all’albergo Bel Soggiorno di Dogana Nuova. Sabato mattina e pomeriggio, e poi domenica mattina, sono previste lezioni e allenamenti presso la palestra. Il tutto sotto la guida del direttore tecnico Peroni e del tecnico Matteo Zamponi della società pluri-campione Lube Civitanova. I giovani atleti giungeranno da tutta Italia, da Palermo a Milano. Pierluigi Contri di Riolunato, presidente dell’associazione ’Emilia loves children’ dice: "E’ un raduno importante al di là di ogni barriera, è un piacere avere questa formazione sul nostro Appennino. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza, dalla Federazione nazionale al Comune di Fiumalbo, dai Parchi Emilia Centrale agli sponsor Vis e Kerakool. Con un grazie organizzativo a Marino Belfiori di Fiumalbo". "Grazie a tutti per aver scelto Fiumalbo e li aspettiamo volentieri anche prossimamente", dice il vice sindaco Gabriele Nizzi. E proprio il Comune di Fiumalbo era stato scelto due anni fa (assieme a Dozza) dall’Ente Nazionale Sordi per la consegna delle prime placche interattive di AccessibItaly che aiutano le persone con una app che promuove il turismo accessibile: "un nuovo concetto di disabilità – dicono i referenti – e la partecipazione attiva delle persone sorde alla vita culturale".

Giuliano Pasquesi