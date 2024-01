Volley, Stadium. Canossi in partenza

Inizio d’anno a velocità ridotta, per la Stadium Mirandola, impegnata nel torneo di A3 di pallavolo: la squadra gialloblù ha ripreso nei giorni scorsi a lavorare in palestra, dopo una breve vacanza, dovuta anche la programma modificato di questo inizio d’anno: i gialloblù infatti, domenica non affronteranno la delicatissima trasferta di Brugherio, perché la squadra lombarda ha un paio di elementi in Nazionale al trofeo Wevza, gara che sarà recuperata con ogni probabilità il 31 gennaio, infrasettimanale. In questo modo Mescoli e Pinca avranno modo di lavorare specificatamente in vista del prossimo impegno, che sarà ancora in casa, e contro l’abbordabile Belluno. Ci sarà modo anche per riorganizzare le fila, dopo la rescissione del contratto che legava il centrale Matteo Canossa alla squadra mirandolese, chiesta dal giocatore per poter affrontare al meglio gli impegni personali legati al conseguimento della laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, che probabilmente mal si coordinavano con gli impegni sportivi.