Alessandro Gallo
Virtus, tempo per crescere
Modena
Volley, Trofeo Ferramenta Astori. Semifinale con la Sonepar Padova
11 ott 2025
ALESSANDRO TREBBI
Cronaca
Volley, Trofeo Ferramenta Astori. Semifinale con la Sonepar Padova

Alle 17 al PalaGeorge di Montichiari. Domani invece le finali. Ultimo test prima dell'inizio del campionato . .

Il Modena Volley a muro

È l'ultimo weekend prima dell'inizio della SuperLega quello che la Valsa Group di Alberto Giuliani affronterà in trasferta, nel torneo di preparazione al campionato che si svolgerà a Montichiari tra oggi, appunto, e domani. Il quarto Trofeo Ferramenta Astori vedrà Modena affrontare in semifinale la Sonepar Padova alle 17 al PalaGeorge di Montichiari, mentre l'altra semifinale sarà tra Itas Trentino e Vero Volley Monza alle 19:30. Domani poi le finali: alle 15 quella per il terzo posto, alle 18 quella che assegnerà il trofeo.

Per Alberto Giuliani sarà appunto un ultimo test in vista dell'inizio del campionato, e probabilmente sarà da queste due partite in programma nel weekend che capiremo quale sarà l'assetto che i gialloblù utilizzeranno alla prima uscita ufficiale, lunedì 20 ottobre all'Allianz Cloud di Milano. Il ballottaggio più difficile da dirimere sarà quello tra gli opposti: Ikhbayri o Buchegger, col libico apparso in una condizione scintillante domenica al PalaPanini contro Verona? Al palleggio Tizi-Oualou dovrebbe essere avanti su un pur ottimo Giraudo mentre con Perry come libero di banda in pole position ci sono Davyskiba e Porro. E al centro? Anche qui grandi incognite: Mati-Anzani? Mati-Sanguinetti, la coppia giovane? O spazio alla collaudata coppia Sanguinetti-Anzani? L'ultimo torneo di stagione servirà a Giuliani per capire quali scelte siano le migliori, con una panchina che quest'anno sembra poter essere sia molto lunga che di altissima qualità: a sedere potrebbero esserci un centrale campione del mondo, una banda titolare del Brasile, il vice De Cecco in Nazionale con l'Argentina, Filippo Federici e il bomber della Libia ammirato da tutti al Mondiale. Niente male.

a.t.

