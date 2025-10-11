Volley, Trofeo Ferramenta Astori. Semifinale con la Sonepar Padova

È l’ultimo weekend prima dell’inizio della SuperLega quello che la Valsa Group di Alberto Giuliani affronterà in trasferta, nel torneo di preparazione al campionato che si svolgerà a Montichiari tra oggi, appunto, e domani. Il quarto Trofeo Ferramenta Astori vedrà Modena affrontare in semifinale la Sonepar Padova alle 17 al PalaGeorge di Montichiari, mentre l’altra semifinale sarà tra Itas Trentino e Vero Volley Monza alle 19:30. Domani poi le finali: alle 15 quella per il terzo posto, alle 18 quella che assegnerà il trofeo.

Per Alberto Giuliani sarà appunto un ultimo test in vista dell’inizio del campionato, e probabilmente sarà da queste due partite in programma nel weekend che capiremo quale sarà l’assetto che i gialloblù utilizzeranno alla prima uscita ufficiale, lunedì 20 ottobre all’Allianz Cloud di Milano. Il ballottaggio più difficile da dirimere sarà quello tra gli opposti: Ikhbayri o Buchegger, col libico apparso in una condizione scintillante domenica al PalaPanini contro Verona? Al palleggio Tizi-Oualou dovrebbe essere avanti su un pur ottimo Giraudo mentre con Perry come libero di banda in pole position ci sono Davyskiba e Porro. E al centro? Anche qui grandi incognite: Mati-Anzani? Mati-Sanguinetti, la coppia giovane? O spazio alla collaudata coppia Sanguinetti-Anzani? L’ultimo torneo di stagione servirà a Giuliani per capire quali scelte siano le migliori, con una panchina che quest’anno sembra poter essere sia molto lunga che di altissima qualità: a sedere potrebbero esserci un centrale campione del mondo, una banda titolare del Brasile, il vice De Cecco in Nazionale con l’Argentina, Filippo Federici e il bomber della Libia ammirato da tutti al Mondiale. Niente male.

a.t.