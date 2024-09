Volley, tutte le amichevoli per scaldare i motori

Con un paio di settimane di preparazione già nelle gambe, entra nel vivo la fase di precampionato delle undici squadre modenesi impegnate nei campionati minori di pallavolo: Volley Modena e Moma Anderlini di B1 femminile sono state le più solerti, affrontandosi nel primo "allenamento congiunto" stagionale già la scorsa settimana, con le gialloblù di Federico Di Toma (nella foto) molto attive, visto che sabato pomeriggio si sono allenate con la CVR Reggio Emilia, superandola con un netto 4-0, per poi tornare in campo mercoledì sera con la Moma, e sabato prossimo con il Valdarno.

Questa sera invece, prima uscita stagionale della neonata BSC Volley Sassuolo, con le ragazze del Presidente Francesca Ferretti che "si allenano" ancora con la Moma Anderlini, quanto mai attiva per prepararsi allo storico esordio in terza serie Nazionale: per le ragazzine terribili di Roberta Maioli, in programma anche una doppia sfida con la VAP Piacenza, e con l’ambizioso Rubiera, oltre alla partecipazione al torneo di Campagnola il 3 e 5 ottobre, dove affronterà le padrone di casa, il Volley Modena e l’Ostiano.

A proposito di tornei, grande attesa per la terza edizione del Memorial Iotti – Bellei, storici dirigenti gialloblù, che si disputerò alla Palestra del Guarini, dove con ogni probabilità la squadra disputerà l’intero campionato: la ventilata ipotesi di giocare le gare casalinghe al PalaMolza pare tramontata, stroncata dalla decisione di permettere l’utilizzo dell’impianto solo per la pallamano.

Scendendo di categoria, inizio soft per la Zerosystem S.Damaso di B2, che inizia con "allenamenti" con Nonantola e Persicetana di serie C, per poi salire di livello affrontando il 20 settembre le pari categoria dell’Hidroplants Soliera, poi due squadre di B1, Modena ed Arbor Reggio: le ragazze di Rovatti inizieranno già giovedì prossimo, con il CVR Reggio. Passando al maschile, sicuramente l’avvenimento clou è l’ormai classico Trofeo Emmeti, che la National Villa d’Oro di B/M organizza da qualche anno, anche per la serie C: nel torneo riservato ai cadetti, girone di qualificazione all’italiana con l’attesissima Stadium Mirandola, il Modena Volley, e l’AMA S.Martino di Francesco Ghelfi, con prime sfide a metà della prossima settimana. Niente sfida quindi con la Kerakoll Sassuolo, come avverrà del resto in campionato, con i grigiorossi di Pupo Dall’Olio che inizieranno venerdì prossimo con la prima "sfida" con la rinnovatissima Spezzanese di Roberto Mantovani, che mercoledì invece affronterà il Modena Volley di Andrea Asta: il giorno successivo la Stadium Mirandola toccherà i primi palloni in casa del Gabbiano Mantova di A3, che dopo la delusione della passata stagione, rinnova l’assalto alla A2.

Riccardo Cavazzoni