Volleyball.it celebra 25 anni: da Modena al mondo, un'eccellenza nella pallavolo

È un punto di riferimento nazionale e anche internazionale ma è un’ eccellenza nata qui, ‘local’ come direbbero quelli bravi, e diventata ‘global’ col passare degli anni e con l’investimento di tempo e di idee del suo fondatore e direttore, Luca Muzzioli, nato come collaboratore al Resto del Carlino. Volleyball.it, il sito di pallavolo più letto a livello mondiale, ha compiuto sabato 14 giugno i suoi primi 25 anni, nei quali è arrivato a contare oltre 8 milioni di visite annue e decine di migliaia di lettori quotidiani. Il primo passo fu fatto addirittura nel 1997, all’alba di internet, ovvero un dominio dedicato esclusivamente alla pallavolo. "Durante un viaggio all’estero incontrai un blogger statunitense che raccontava la realtà in modo diretto, immediato – ricorda Muzzioli –. Tornato a casa capii che la pallavolo, sport tanto radicato nella mia Modena, meritava un canale dedicato a livello nazionale. Così nacque l’idea. Il 14 giugno 2000 pubblicammo il primo articolo: 365 visite in un giorno. Oggi abbiamo toccato picchi di oltre 80.000 per singola giornata. Ma la passione è rimasta identica". La testata, edita dalla casa editrice modenese Pallavolo LB Srl, ha raccontato un quarto di secolo di volley: dall’oro Mondiale femminile 2002 sino a cinque Giochi Olimpici, culminati nell’oro di Parigi dello scorso anno; dalle finali scudetto alle imprese delle Nazionali. Proprio a Modena – città che ha visto nascere leggende, trofei e generazioni di tifosi – è maturata anche l’ultima evoluzione del progetto: a dicembre 2024 è stata lanciata Volleyball.it+, App esclusiva in abbonamento pensata per gli appassionati di volley in mobilità. Uno strumento che consente di personalizzare le notizie, seguire i propri club preferiti, attivare notifiche tematiche, consultare mappe dei palasport e acquistare biglietti in pochi clic. "In questi 25 anni non ci siamo mai fermati – aggiunge Muzzioli –. Abbiamo creduto in un giornalismo verticale, che potesse raccontare la pallavolo con dedizione e competenza. A Modena tutto questo ha trovato terreno fertile". Insomma, Volleyball.it da piccola eccellenza locale ha saputo crescere con la forza delle idee, la continuità e la capacità di innovare e la passione di sempre e oggi si trova a essere un punto di riferimento per gli appassionati, per gli addetti ai lavori, per gli atleti stessi. Davvero un traguardo notevole.

a. t.