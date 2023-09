Volo acrobatico, ecco le iniziative del Rotary Club

Si intitola ‘Sulle ali dell’equilibrio’ la serie di iniziative gratuite organizzate dal Rotary Club Frignano in occasione dei Mondiali di volo a vela e degli Europei di volo acrobatico a Pavullo. Domani appuntamento alle 18.30 in piazza Montecuccoli con lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, che presenterà il suo libro ‘Sii te stesso a modo mio. Essere adolescenti nell’epoca della fragilità adulta’ dialogando con la professoressa Annalisa Mazzetti, dirigente scolastica del Circolo Didattico di Pavullo.

Al termine della presentazione si avrà tempo per il firma copie organizzato dalla libreria ‘La Sorgente’. Già a febbraio Lancini aveva fatto tappa al cinema Mac Mazzieri registrando grande successo, anche data l’attualità del tema del rapporto tra adolescenti e genitori. Proseguendo nel calendario, sabato 16 alle ore 18, sempre in piazza Montecuccoli, sarà presentato il libro ‘Il fascino indiscreto del cervello’ del dottor Gianfranco Marchesi. Non è tutto: è già attivo da giorni, e fino al al termine degli Europei, il simulatore di volo (ad uso gratuito e di tutti) presso la sede temporanea del Rotary, in via Giardini 36 accanto al bar Zanotti.

r.p.