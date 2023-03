Volo dal tetto di 12 metri Grave giovane operaio

E’ ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni un operaio di 25 anni vittima di un infortunio sul lavoro avvenuto ieri nel primo pomeriggio alla Emil Mec, azienda del comparto meccanico di via del Canaletto a Fiorano.

Da quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione, il giovane, di origine marocchina e dipendente di un’azienda esterna, stava eseguendo dei lavori di manutenzione sul tetto dello stabilimento; a quanto pare si stava occupando della sostituzione dei pannelli della copertura quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato all’interno dello stabile da un’altezza di circa 12 metri. Testimone del grave infortunio il titolare stesso della Emil Mec che ha visto cadere l’uomo sotto i suoi occhi ed ha subito chiamato i soccorsi.

Sul posto è atterrato l’elicottero del 118 per velocizzare il trasporto in ospedale.

Il personale sanitario dopo avere stabilizzato l’operaio si è diretto verso l’ospedale Maggiore di Bologna dove il giovane, una volta valutato dal personale del pronto soccorso, è stato ricoverato in gravi condizioni. In serata è stato spostato in ortopedia per le gravi fratture ma pare sia fuori pericolo.

"Al momento dei soccorsi – ha riferito il titolare dell’azienda – l’uomo era comunque cosciente". Ora toccherà ai carabinieri e alla medicina del lavoro verificare se fossero stati adottati tutti i dispositivi di sicurezza contro gli infortuni sul lavoro.

