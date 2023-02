Volontari a casa dei malati terminali "Giochiamo e ascoltiamo i pazienti"

di Stefano Luppi

La Modena sanitaria e quella solidale non restano ferme e si strutturano sempre più, in attesa che sia pronto, nel 2026 , il primo hospice per le cure palliative a villa Montecuccoli di Baggiovara. Il dialogo tra i medici della rete cure palliative dell’Ausl, con il centro Com Beccaria del Policlinico, e il mondo dei volontari è sempre più stretto come è stato spiegato ieri dai referenti e dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli. In particolare è stato spiegato che 25 volontari, non solo modenesi, hanno partecipato al corso formativo per l’assistenza extra sanitaria dei pazienti a fine vita: li ha formati la Fondazione Hospice ’Modena dignità per la vita - Cristina Pivetti’ che ha sede nella limonaia dell’hospice Montecuccoli. Uno di loro, Marco Sangermano, ha già iniziato a frequentare pazienti a domicilio: "L’Ausl con il personale sanitario delle cure palliative ci accompagna a casa delle famiglie.

Noi volontari poi ascoltiamo, giochiamo, interagiamo con il paziente dando al contempo anche la possibilità ai famigliari di uscire di casa per momenti di libertà personali. Con il mio attuale paziente si è instaurata una bella amicizia: parliamo di sport, di calcio, cosa che non fa con la moglie. La persona non è allettata e ha mantenuto le capacità cognitive. Sono anche, in generale, pazienti lucidi con aspettative di migliorare la qualità della loro vita anche attraverso il dialogo, la compagnia".

Il dottor Paolo Vacondio dirige il settore cure palliative della sanità pubblica: "L’hospice sarà un luogo di esperienze di vita, io ci credo molto anche perché come ha spiegato di recente la rivista internazionale Lancet in Occidente nel dopoguerra il fine vita è stato spostato in ambiente sanitario e non si muore più a casa, con gli affetti più cari, come in genere accadeva. Ciò ha portato non solo alla esplosione delle spese sanitarie, ma anche alla fine dell’importanza degli aspetti famigliari nel momento finale dell’esistenza. Togliere questi malati dalla visibilità non aiuta, aumenta anzi i problemi e perciò l’hospice non sarà un luogo dove nascondere bensì un luogo di vita e di relazione. I volontari sotto questi punti di vista sono fondamentali".

Il presidente della Fondazione hospice Gabriele Luppi: "I volontari avranno un ruolo cruciale insieme alla rete pubblica delle cure palliative e il primo corso è stato un successo, frequentato anche da persone di Lecco online. Abbiamo avuto la donazione di un’auto nuova di zecca da Angelo e Marinella Nasi, da usare per i nostri spostamenti". Il sindaco spiega: "Anche per esperienza dico che tutto ciò è e sarà fondamentale: dopo il Com Beccaria, dove resterà la ricerca, quanto stiamo facendo e faremo servirà per un ulteriore, alto, livello di assistenza dai vari punti di vista". Chiude Anna Maria Petrini, direttrice generale Ausl: "Per quanto riguarda l’hospice in estate avremo la gara per scegliere l’impresa, i lavori partiranno in autunno e nel 2026 avremo la struttura".