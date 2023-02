Volontari carpigiani in Ucraina: 10mila litri d’acqua per i rifugiati

Sono stati donati venerdì a Tomaszow Lubelski, in Polonia, a 24 chilometri circa dal confine con l’Ucraina, i 10mila litri d’acqua previsti dal progetto ‘Acqua per i rifugiati ucraini’. Si conclude così il progetto di solidarietà numero 52 di ‘Ho Avuto Sete’, presentato il 15 luglio scorso in occasione del White Party, la serata all’insegna della solidarietà che l’organizzazione di volontariato modenese realizza dal 2012. Il convoglio di volontari di ’Ho Avuto Sete’ – i carpigiani Davide Gilioli, Rebecca Garofalo e Martina Caliumi – è partito mercoledì scorso, insieme ad altri volontari delle associazioni ’Bambini nel Deserto’ e ’Colibrì APS’ che hanno consegnato materiale medico chirurgico. "A marzo scorso abbiamo realizzato il primo progetto legato alla guerra sostenendo Emergenza Ucraina della regione Emilia-Romagna – spiega Giuseppe Morici, presidente di ’Ho Avuto Sete’ –. Ora, dopo non poche difficoltà organizzative e grazie al supporto del Comune di Chervonograd, abbiamo potuto concludere il secondo progetto a favore dell’Ucraina donando l’acqua ai responsabili dei campi dei rifugiati".

Al momento della consegna erano presenti per il Comune di Chervonograd la vicesindaco Nadia Zemnytska, il consigliere Koval Volodymyr e la responsabile dell’ufficio stampa Natalia Glagovska.

m.s.c.