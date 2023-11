Volontari civici, c’è un corso per formarli

C’è sempre più bisogno di volontari civici a Vignola, anche in ragione del fatto (ma non solo!) che proprio ieri sono state attivate due nuove strade scolastiche: via Resistenza, nel tratto in cui si affacciano le sedi dell’istituto Agostino Paradisi e dell’istituto Primo Levi, e via Di Vittorio, nel tratto di fronte alle medie Muratori. Un contribuito fondamentale nella sorveglianza delle strade scolastiche lo stanno infatti dando proprio i volontari civici, accanto ovviamente alla polizia locale. Così, proprio il comando di polizia locale e l’amministrazione comunale organizzeranno, appena si formerà un nuovo piccolo gruppo di aspiranti volontari, un altro corso per formare "assistenti civici". Ad annunciarlo è stato lo stesso Comune, che spiega: "Diverse le possibili attività, correlate al tempo libero e anche alla propensione del singolo: si può essere, ad esempio, di aiuto durante gli accessi e le uscite dei ragazzi da scuola, essere presenti in manifestazioni pubbliche e rafforzare nella cittadinanza comportamenti civili e solidali". Intanto l’assessore alla Partecipazione, Mauro Smeraldi, promuove a pieni voti le due nuove strade scolastiche gestite anche dai volontari civici (a proposito: da oggi su via Resistenza sarà installato un rilevatore di velocità, che permetterà di verificare chi rispetta il nuovo limite dei 30 kmh) e commenta: "Per la riuscita della sperimentazione i volontari, come anche i nostri dipendenti dell’ufficio tecnico comunale, si stanno rivelando preziosi. Ricordo però che sono aggiuntivi e non certo sostitutivi degli agenti di polizia locale. Comunque, grazie proprio alla Polizia locale e agli assistenti civici, il debutto odierno (di ieri, ndr) delle nuove strade scolastiche, in via Di Vittorio e in via Resistenza, è avvenuto senza rilevanti problemi. In generale le opinioni raccolte sono state positive. Le strade scolastiche rientrano nel più generale programma di sperimentazione della Città 30 che questa Amministrazione ha messo a punto per una mobilità più sostenibile". "Desidero ringraziare gli assistenti civici già impegnati sul territorio – ha aggiunto la sindaca di Vignola Emilia Muratori – e rivolgere un appello a coloro che hanno un po’ di tempo libero da dedicare alla propria comunità. Sono infatti diverse le attività in programma che potrebbero beneficiare del loro impegno".

Chi è interessato può scrivere a partecipazione@comune.vignola.mo.it o telefonare allo 059777506.

Marco Pederzoli