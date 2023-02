Volontari del 118, boom di richieste "E’ un’esperienza formativa unica"

di Sofia Silingardi

Al via anche quest’anno gli stage sui mezzi del 118, per vivere esperienze sul campo e iniziare a conoscere gli ambienti di Pronto Soccorso. In tutti i distretti sanitari della provincia, ripartono gli stage dei volontari delle associazioni che operano nell’ambito dell’emergenza-urgenza, al fianco dei mezzi del 118 dell’Ausl di Modena.

Con l’obiettivo di far vivere ai volontari un’esperienza formativa sul campo guidati dai consigli esperti di un tutor, valutando l’effettiva capacità di risposta ai più disparati scenari e dando vita a una sinergia concreta con gli operatori sanitari del servizio di emergenza-urgenza. Un progetto che l’anno scorso ha visto una grande partecipazione: sono stati, infatti, oltre 210 i volontari coinvolti, di cui 88 a Modena città, 8 a Carpi, 22 a Mirandola, 4 a Pavullo, 33 a Vignola, 2 a Castelfranco Emilia e 59 a Sassuolo.

"Abbiamo chiuso il 2022 con un’ottima risposta – spiega Valerio Benatti, coordinatore del 118 di Modena – una presenza di circa 220 volontari sui nostri mezzi istituzionali. L’obiettivo è quello di garantire al volontariato la possibilità di salire sui nostri mezzi di soccorso e di provare quelle che sono le nostre metodiche avanzate rispetto al paziente a cui noi prestiamo soccorso. Un progetto tra Modena e provincia, dove il volontario ha la possibilità di frequentare non solo il mezzo 118, ovvero l’ambulanza, ma anche il pronto soccorso, vedendo come viene accettato il paziente, svolgendo l’intervista di triage, completando così la formazione del volontario".

Tra le associazioni partecipanti c’è anche Anpas. "Anpas - Alessandra Trabucco, coordinatore provinciale Anpas - raggruppa tutte le pubbliche assistenze della provincia. I volontari che si avvicinano a questo mondo sono i più svariati, con tante motivazioni. Il compito delle associazioni è quello di accoglierli, trasmettergli un senso civico di cittadinanza attiva e aiuto agli altri. Siamo fortunati quando le persone si appassionano e continuano il loro percorso all’interno delle associazioni. Ci sono anche ragazzi giovani, poi purtroppo con il covid è un po’ rallentato l’avvicinamento dei ragazzi alle associazioni. Adesso è in corso pure il bando del servizio civile, per cui è possibile fare anche questa esperienza che dura un anno, 25 ore alla settimana, con un piccolo rimborso mensile, che aiuta i ragazzi a capire che la vita è altro oltre a social e telefonini".

Lo stage sui mezzi del 118 "è pratico e abbastanza lungo – aggiunge – Durante il percorso c’è la possibilità di imparare tanto e magari aprirsi anche una strada nel lavoro, dato che questa è un’attività in continua crescita: i fabbisogni delle comunità aumentano, la popolazione invecchia e c’è bisogno di un supporto sempre più importante e strutturato. Per partecipare allo stage, si può presentare una domanda: sul sito dell’Anpas o delle varie associazioni si trovano le modalità".