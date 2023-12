Volontari di Legambiente offesi mentre raccolgono rifiuti

"Siamo arrivati all’intolleranza?": è quello che si chiede Mario Poltronieri, presidente di Legambiente Terre d’Argine, dopo quanto avvenuto negli ultimi giorni. "Giovedì in zona autotrasportatori alcuni volontari dei gruppi di Plogging di Legambiente – spiega il presidente – mentre erano intenti in una delle periodiche iniziative di pulizia, sono stati apostrofati, in malo modo, da un signore con un furgone, che poi si è velocemente dileguato, con queste parole: "Questi lavori li deve fare chi prende il reddito, gli stranieri o i dipendenti comunali. Vi faremo bere l’olio di ricino". E riferimenti offensivi anche al Pd. Episodio citato dallo stesso sindaco in Consiglio Comunale. "Poi – prosegue Poltronieri – davanti all’abitazione di due dei volontari presenti il giorno prima, sono comparsi sacchi neri, pieni di rifiuti di vario genere. E’ solo una coincidenza? Lo speriamo, perchè se così non fosse, dovremmo tutti cominciare a preoccuparci del clima di intolleranza. Comunque, non desistiamo: denunceremo all’autorità giudiziaria entrambi gli episodi, e continueremo le iniziative di pulizia".