Volontari fondano una associazione per promuovere i sentieri turistici

In Appennino è nata la nuova associazione ‘A Ovest Del Cimone A.P.S.’, che riunisce quattro gruppi di volontari, fra i quali ricordiamo "Il Sentiero delle Cascate" e "I Sentieri della Rosa Canina" che in questi anni hanno operato sul territorio dei comuni di Fiumalbo, Pievepelago e Riolunato. Volontari che si sono dedicati a lavori di manutenzione e ripristino di sentieri e vecchie strade forestali rendendo fruibili parecchi chilometri di percorsi per trekking, mountain bike ed e-bike, e che hanno deciso di unirsi e di fare un salto di qualità formando una Associazione di Promozione Sociale iscritta al registro nazionale del terzo settore. Spiega il presidente Emilio Lenzini: "Si tratta di una esperienza che sino ad ora in zona non ha eguali e che ha come obiettivo la tutela e valorizzazione del territorio per renderlo fruibile ad una schiera sempre crescente di appassionati dando quindi vita ad un circuito virtuoso che generi sviluppo sostenibile e posti di lavoro a beneficio, ci auguriamo, soprattutto dei giovani".

"In concreto – prosegue Lenzini – si tratta di valorizzare il lavoro fatto in questi anni dai gruppi che compongono l’associazione, collegando fra di loro i percorsi realizzati, intervenendo sia sulla sentieristica esistente sia sul recupero della vecchia viabilità. Vorremmo così giungere a creare un piccolo comprensorio dell’Alto Frignano di percorsi, anche tematici, per trekking, MTB ed e-bike, che si sviluppano prevalentemente in orizzontale ad altitudini medie, che sono quindi percorribili per gran parte dell’anno, e che danno ai fruitori la possibilità non solo di poter godere di un territorio dal grande valore ambientale e paesaggistico, ma anche di potersi immergere nella sua storia e cultura. E’ poi nostra intenzione fare conoscere questi percorsi tramite depliant e cartine ma anche app, social e siti web".

I soci che hanno dato vita all’associazione sono 24, ma presto potranno aderire anche tutti quelli che desiderano dare il loro sostegno. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione rappresenta i gruppi che le hanno dato vita, ed è composto oltre che dal presidente Emilio Lenzini, dal vice presidente Fabrizio Brugioni e dai consiglieri Fabrizio Bernardi, Giacomo Petrucci, Livio Migliori, Graziano Rocchi e Daniele Guerri.

Negli ultimi anni nell’alto Frignano ha riscosso una grande successo il "sentiero delle Cascate di S.Annapelago", con una decina di migliaia di visitatori dalla primavera all’autunno ad ammirare le sei suggestive cascate della zona. Lo scorso anno si è aggiunta la rete di sentieri "La Rosa Canina" da Tagliole a S.Annapelago, da Pievepelago a Roccapelago.

Ora il ‘salto di qualità’ con l’unione delle reti sentieristiche di Fiumalbo, Pievepelago e Riolunato in un’unica associazione.

g.p.