Volontari in azione per pulire il paese

Grande soddisfazione in paese per la prima edizione di ‘Puliamo Pavullo’, l’iniziativa di plogging promossa dal Comune in collaborazione con Hera. Nella mattinata di ieri, una cinquantina di volontari (moltissimi giovani) hanno puntato la sveglia per ritrovarsi alle 9 davanti al municipio, ricevere guanti, sacchi dell’immondizia, pinze, gilet e dirigersi ciascuno verso una delle venti aree in cui è stata diviso il paese. In autonomia, i volontari hanno raccolto circa cinquanta sacchi da 80 litri di rifiuti, arrivando a riempire in totale un camioncino di Hera. Tra le aree battute, si è partiti dalla Pineta di Mezzo, toccando le Piscine, il centro, la zona di viale Martiri, il parcheggio dell’Ospedale, le Arcate, Serra di Porto, la Campanella e arrivando fino al parco giochi di via Monti, in Budria. Tra i rifiuti raccolte tante bottiglie di plastica e di vetro, cartacce, pezzi di legno ma soprattutto migliaia di mozziconi . A coordinare l’organizzazione e distribuire il materiale in piazza Montecuccoli c’era l’assessore alla Cultura e al Turismo Daniele Cornia, mentre altri colleghi assessori e consiglieri prendevano parte direttamente alle operazioni di pulizia. Un’iniziativa, appunto, che è riuscita a coinvolgere già nella prima edizione diverse categorie di persone: anziani così come bambini. "E’ andata veramente bene e siamo davvero molti soddisfatti – sottolinea Cornia –. La cosa più bella è stata vedere accorrere così tanti giovani, mentre noi ci aspettavamo prevalentemente gruppi di famiglie. L’iniziativa è stata molto apprezzata e per ripeterla non bisognerà aspettare il prossimo anno; vogliamo riproporla già questa estate, cercando di ampliare sempre più la platea di partecipanti".

Riccardo Pugliese