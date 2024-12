Volontari in Ucraina : "Portiamo cibo, farmaci e la nostra solidarietà"

Si rinnova per il secondo anno la solidarietà Cgil insieme alla Ong Mediterranea per il sostegno ai rifugiati ucraini. Roberta Orfello ha consegnato nei giorni scorsi le chiavi del camion del sindacato ai volontari della Ong Mediterranea Modena in partenza domani per una missione umanitaria in Ucraina dove resteranno fino al 6 gennaio. Con il furgone porteranno a Leopoli beni di sostegno alla popolazione rifugiata nei centri di accoglienza, in fuga dalle zone di guerra sul confine orientale. "Portiamo anche la nostra vicinanza umana e sociale grazie alla collaborazione con il progetto di musicoterapia Music and Resilience", spiega Nicola Campigotto di Mediterranea.

I volontari fanno parte del team di equipaggi di terra di Trento, Bolzano e Belluno che partiranno da Bolzano con 3 furgoni carichi di viveri, medicinali, beni di prima necessità, giocattoli per bambini, ma anche stufe per riscaldamento, generatori elettrici e gasolio (quest’ultimi più difficili da reperire). Mediterranea segue a Leopoli 8 centri di rifugiati (ma nel totale sono molto di più), alcuni grandi condomini prefabbricati, oppure realtà parrocchiali (Sant’Egidio, Salesiani) e un ex scuola occupata, per un totale di oltre 2.000 rifugiati scappati dai teatri di guerra. "Nei campi incontriamo principalmente donne e bambini, gli uomini per la maggior parte rimangono al fronte – commenta ancora il volontario di Mediterranea - Una guerra dura ormai da più di due anni sta fiaccando la popolazione".