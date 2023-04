Volontari ospedalieri, corso di formazione

Proseguono gli incontri promossi da Avo (Associazione volontari ospedalieri) nell’ambito del 37° corso di formazione e aggiornamento. Stasera alle 20.45, nella sede della Casa del Volontariato (via Peruzzi 22), appuntamento con don Gabriele Semprebon, fisiopatologo e bioeticista, che tratterà il tema: ‘La Sofferenza Umana: capirla per poterla affrontare meglio’. Il corso di formazione è aperto a tutti coloro che desiderano diventare volontari in ambito ospedaliero e di aggiornamento per i volontari effettivi. Attualmente sono 72 i volontari della sezione Avo di Carpi.