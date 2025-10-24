Volpato ritrova le origini. Con la Roma l’esordio in A

L’ultima volta in giallorosso, presenza numero 14 in prima squadra, agli ordini di un certo Josè Mourinho, fu nel maggio 2023, giornata 33 del campionato di serie A 2022/23, con la Roma che pareggiava 1-1 a Monza. La prima – e fin qua unica – da ex fu invece nel maggio del 2024, davanti agli oltre 66mila dell’Olimpico che seguirono un Roma-Sassuolo vinto di misura dai giallorossi che diedero, battendolo, una spinta importante al Sassuolo verso la serie B. Venti mesi dopo riecco la Roma che accosta i neroverdi, ed ecco che la gara diventa ‘speciale’, in casa neroverde, anche e soprattutto per Cristian Volpato, fantasista italo-australiano classe 2003 che alla Roma deve il debutto nel calcio dei grandi (esordio in A e in Europa, per lui, in giallorosso, dove Volpato arrivò, dall’Australia, nel 2020, vincendo subito la Coppa Italia Primavera) e al Sassuolo la consacrazione ad alto livello. Con stagione da (quasi) protagonista nel 2023/24 (25 presenze in A, quasi il doppio delle 14 racimolate in 2 anni con la Roma) e stagione da protagonista (18 gettoni in campionato, 4 gol e 6 assist) nel Sassuolo che ha ‘ammazzò’ lo scorso campionato cadetto. Il ‘lupacchiotto’, ultimo di una cucciolata che tra Sassuolo, Roma e viceversa ha detto molto – basti pensare, tra gli altri, a Pellegrini e Politano, come a Frattesi - da una parte e dell’altra, è pronto a reincrociare il suo passato. La massima serie che ha ritrovato in neroverde, fin qua, gli è valsa, in campionato, 4 presenze su 7. Era tra i tanti che sembrava dover partire, in estate – lo cercò con insistenza il Torino – ma è rimasto, ritagliandosi lo spazio che un parco attaccanti affollato come quello neroverde riserva agli ‘spaccamatch’, ovvero a chi ‘spezza’ le gare subentrando, e fin qua il fantasista il suo lo ha fatto, impreziosendo i 150’ trascorsi in campo fin qua con un assist. Titolare a Verona, prima della pausa, in panchina a Lecce, ci piace immaginarlo in rampa di lancio.

