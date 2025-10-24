Nuova giunta al fotofinish

Alessandro Caporaletti
24 ott 2025
STEFANO FOGLIANI
Cronaca
Volpato ritrova le origini. Con la Roma l’esordio in A

Ma il fantasista ha avuto la propria consacrazione in maglia neroverde

Per Cristian Volpato, finora 150 minuti giocati con il Sassuolo, impreziositi da un assist. Viene spesso utilizzato come riserva che entra e cerca di ‘spaccare’ la partita

L’ultima volta in giallorosso, presenza numero 14 in prima squadra, agli ordini di un certo Josè Mourinho, fu nel maggio 2023, giornata 33 del campionato di serie A 2022/23, con la Roma che pareggiava 1-1 a Monza. La prima – e fin qua unica – da ex fu invece nel maggio del 2024, davanti agli oltre 66mila dell’Olimpico che seguirono un Roma-Sassuolo vinto di misura dai giallorossi che diedero, battendolo, una spinta importante al Sassuolo verso la serie B. Venti mesi dopo riecco la Roma che accosta i neroverdi, ed ecco che la gara diventa ‘speciale’, in casa neroverde, anche e soprattutto per Cristian Volpato, fantasista italo-australiano classe 2003 che alla Roma deve il debutto nel calcio dei grandi (esordio in A e in Europa, per lui, in giallorosso, dove Volpato arrivò, dall’Australia, nel 2020, vincendo subito la Coppa Italia Primavera) e al Sassuolo la consacrazione ad alto livello. Con stagione da (quasi) protagonista nel 2023/24 (25 presenze in A, quasi il doppio delle 14 racimolate in 2 anni con la Roma) e stagione da protagonista (18 gettoni in campionato, 4 gol e 6 assist) nel Sassuolo che ha ‘ammazzò’ lo scorso campionato cadetto. Il ‘lupacchiotto’, ultimo di una cucciolata che tra Sassuolo, Roma e viceversa ha detto molto – basti pensare, tra gli altri, a Pellegrini e Politano, come a Frattesi - da una parte e dell’altra, è pronto a reincrociare il suo passato. La massima serie che ha ritrovato in neroverde, fin qua, gli è valsa, in campionato, 4 presenze su 7. Era tra i tanti che sembrava dover partire, in estate – lo cercò con insistenza il Torino – ma è rimasto, ritagliandosi lo spazio che un parco attaccanti affollato come quello neroverde riserva agli ‘spaccamatch’, ovvero a chi ‘spezza’ le gare subentrando, e fin qua il fantasista il suo lo ha fatto, impreziosendo i 150’ trascorsi in campo fin qua con un assist. Titolare a Verona, prima della pausa, in panchina a Lecce, ci piace immaginarlo in rampa di lancio.

s. f.

