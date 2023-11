Volta, traffico al Polo. Gli studenti propongono soluzioni ai tecnici

Traffico al Polo scolastico, anche gli studenti in campo. Martedi, infatti, gli studenti della classe 5L dell’istituto superiore Alessandro Volta di Sassuolo, accompagnati dai professori dell’indirizzo di Trasporti e logistica, alla presenza dei tecnici della Provincia di Modena, hanno illustrato le analisi dei flussi di traffico elaborate da loro e una proposta progettuale che possa migliorare la situazione dei trasporti nel distretto scolastico, con soluzioni originali e innovative. Quello della viabilità del Polo Scolastico è un problema del quale si discute da anni – Comune e Provincia studiano da tempo per ovviare al problema, di recente il caso è anche arrivato in Regione complice un’interrogazione presentata da Luca Cuoghi di Fratelli d’Italia – e il coinvolgimento degli studenti va nella direzione di condividere un progetto di trasporti e logistica che recepisca quali dinamiche e quali vincoli tecnicoeconomici intervengano sulla realizzazione del progetto stesso. Fondamentale, in questo senso, il contributo degli studenti, che il problema lo vivono quotidianamente e sulla loro pelle e hanno elaborato, hanno detto i tecnici della Provincia, "un’attività che non ha solo scopo didattico, ma darà un prezioso contributo per il miglioramento della qualità di quanti vivono il polo scolastico".

s.f.