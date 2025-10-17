Volti e storie di Gaza. I cartoni animati dei bimbi

Da alcuni mesi Haneen Koraz, Sharouq Nahed e Nour Jawad conducono laboratori di cinema di animazione rivolti a donne, bambini e persone con disabilità nella striscia di Gaza: hanno lavorato a Gaza city e in altri centri, e proprio nei giorni scorsi hanno realizzato il 50° laboratorio nel campo profughi di Deir Al-Balah. Le mamme e i bimbi immaginano insieme, creano, disegnano e i loro lavori diventano cortometraggi animati che portano in sé un nuovo racconto, un nuovo desiderio di rinascita. Alcuni di questi piccoli, inediti film d’animazione verranno proiettati stasera al Nuovo Cinema Corso di Finale, nell’ambito dell’iniziativa "Finale Emilia con Gaza", nata da un’idea di Stefano Lugli e Carlo Valmori: "Desideriamo offrire alla città un momento di confronto pubblico sul genocidio a Gaza e sulle prospettive di pace e giustizia per il popolo palestinese – spiegano gli organizzatori –. Ne è nato un percorso condiviso che ha coinvolto l’amministrazione comunale, associazioni di volontariato e realtà del privato sociale, dando vita a una ricca serie di iniziative dedicate al dialogo, alla riflessione e alla solidarietà".

La serata prenderà il via alle 18.30 con la presentazione delle opere di ventiquattro artisti che hanno scelto di donare i propri lavori per sostenere il presidio di Medici Senza Frontiere a Gaza. La mostra, curata dall’associazione Storie e inserita nella rassegna "Segni di pace" promossa da Mani Tese Finale Emilia, rappresenta un gesto concreto di solidarietà e un modo per intrecciare arte e impegno civile.

Alle 20 poi inizierà la proiezione dei cortometraggi animati delle donne e bambini di Gaza: saranno presentati dall’associazione Pane Blu di Brescia che ha creato il progetto "From tent to screen" per sostenere i laboratori di Haneen, Sharouq e Nour e contribuire all’acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie al set. Verranno introdotti da Irene Tedeschi che accompagnerà gli spettatori in un viaggio visivo ed emotivo nella quotidianità di chi vive sotto assedio.

Alle 21 poi prenderà il via un dibattito pubblico moderato dal giornalista Flavio Novara. Dopo il saluto del sindaco Claudio Poletti, interverranno l’onorevole Stefania Ascari, coordinatrice dell’intergruppo parlamentare per la pace tra Israele e Palestina, don Carlo Bellini, direttore del Servizio per la pastorale sociale, la pace e la cura del creato della diocesi di Modena e Carpi, Gennaro Giudetti, operatore umanitario recentemente rientrato da Gaza, e Samiha Fassih, rappresentante dell’Associazione Culturale Annabaoui di Finale Emilia.

Stefano Marchetti