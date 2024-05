’Volto santo’, una visita guidata

Anche i Musei di Palazzo dei Pio di Carpi aderiscono sabato alla ‘Notte Europea dei Musei’. Oltre all’ingresso gratuito dalle 10 alle 24, sono previste due iniziative speciali: la visita guidata, alle 21.30, alla mostra sulla tavola del ‘Volto Santo’ di Ugo da Carpi, su prenotazione e per massimo 30 persone, e le visite guidate tattili per visitatori non vedenti e bendati, una novità assoluta, organizzate su cinque turni – ogni ora, a partire dalle 15 fino alle 19 – su prenotazione e per massimo 10 persone. Per questi due eventi le prenotazioni sono già aperte all’indirizzo: https://www.comune.carpi.mo.it/prenota-eventi/museipalazzopio-visiteguidate/. Le visite tattili, che saranno compiute da personale appositamente formato e riguarderanno anche alcuni oggetti che si possono toccare con le dovute precauzioni, sono l’occasione per far conoscere i percorsi di accessibilità realizzati con i fondi Pnrr (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza). In primis tutte le didascalie del Museo della Città sono state realizzate anche in braille; inoltre sono presenti due tavoli tattili per non vedenti – uno relativo al Palazzo dei Pio e uno all’evoluzione della città e ai monumenti più importanti – con scritte in rilievo, in braille e in inglese accompagnati dalle relative riproduzioni in vetroresina, e per non udenti con immagini e video Lis. Ci sono anche due riproduzioni tattili ad altorilievo di due dei principali dipinti del Musei, collocati accanto agli originali: ‘Annunciazione’ di Vincenzo Catena e ‘La vendetta di Progne’ di Mattia Preti.