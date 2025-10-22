Voragine alla fermata del bus, pensilina chiusa

Piogge intense ieri notte e mattina in Appennino, con un rischioso allagamento sulla statale 12 a Riolunato che da tempo attende una soluzione. Una profonda fogna ostruita continua infatti a provocare situazioni di pericolo con fuoriuscita di acqua e fango in prossimità della fermata dell’autobus vicino alla rotatoria di via Statale (Ss 12 Abetone Brennero) col rischio che qualcuno possa cadere nel limitrofo pozzo melmoso profondo quasi 4 metri a lato marciapiede.

Il sindaco Lorenzo Checchi ha quindi emanato ieri mattina un’ordinanza contingibile e urgente di chiusura di questa fermata Amo con pensilina, con transenne attorno alla buca, per la durata delle situazioni di pericolo. Un problema acuitosi negli ultimi due anni, ma che i solleciti all’Anas non hanno ancora risolto perché venga disostruita la fogna.

Quindi il sindaco pensa ad eventuali ulteriori provvedimenti. "Se i rischi permangono -dice il primo cittadino- sto valutando di emettere ordinanze di soppressione della fermata per tutto l’anno scolastico, ma soprattutto sto valutando la necessità di ordinanze di chiusura del transito sulla strada Statale in casi di particolari precipitazioni dato che il livello dell’acqua che fuoriesce sulla sede stradale arriva anche a superare i 10 centimetri, con gravi rischi alla circolazione".

Un provvedimento importante, ma correlato ai rischi che la situazione sta degenerando. Vi è anche il pericolo che qualcuno, in attesa del pullman o transitando in zona, cada nella voragine di acqua e melma accanto alla pensilina, con conseguenze fatali vista la profondità.

Il problema è spiegato nell’ordinanza sindacale: "La fogna non ha sbocco sul vicino torrente in quanto i lavori eseguiti sulla strada da parte della proprietà hanno provocato da tempo la chiusura del condotto, il conseguente pozzo ha una profondità di circa 4 metri ed è adiacente alla fermata autobus e rappresenta un serio pericolo per gli studenti ( e non solo) e per le auto che circolano sulla statale che potrebbero sbandare a causa della costante presenza di acqua e fango; e che nonostante numerosi solleciti a tutt’oggi Anas non ha ancora provveduto a ripristinare il condotto fognario ed eliminare così lo stato di pericolo che si presenta costantemente in caso di maltempo". Già nel recente passato in quel tratto di strada vi erano stati problemi per la caduta di ghiaia e fango dal pendio sovrastante, con richiesta di interventi risolutivi ed adeguati per la sicurezza degli utenti della strada statale12.

