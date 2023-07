"Voragini in strada, ma negli anni solo rattoppi"

"E’ ora di intervenire in via Ghiarone, prima che succedano incidenti gravi. Una mia amica ha già distrutto il cerchione della sua automobile, mio padre è caduto percorrendola in bicicletta, perché una ruota si è infilata in una crepa. Per evidenziare lo stato in cui è messa la strada, ho fatto la prova con le ciabatte di mia figlia, che porta un 36: ci finiscono dentro completamente!". A parlare in questi termini, chiedendo agli organi competenti di intervenire al più presto, è Katia Gamberini, residente formalmente in via Ghiarone in territorio di San Giovanni in Persiceto, ma praticamente a due metri dal confine con Castelfranco Emilia.

"Il problema di questa strada – prosegue Gamberini – è annoso. Il fatto che sia di proprietà di due comuni in questo tratto, ovvero Castelfranco Emilia e San Giovanni in Persiceto (poi più avanti anche di Sant’Agata Bolognese, ndr) non facilita affatto le cose. Così è successo che ogni comune è intervenuto in passato sulla propria striscia di competenza, ma il problema è rimasto, perché non c’è stato finora coordinamento tra i Comuni competenti. Al contempo – continua Gamberini – questa strada è molto utilizzata specialmente al mattino, perché collega praticamente Castelfranco a Sant’Agata, in alternativa ai Maggi. Già scrissi nel 2021 al Comune di Castelfranco per fare presente lo stato di questa via. Allora mi risposero ’arriviamo’, poi poco dopo effettivamente intervennero, ma solo in modo provvisorio e mettendo qualche pezza di catrame. Ora il problema è tornato particolarmente grave, dal 22 giugno ho scritto ben 7 mail al Comune di Castelfranco Emilia ma ancora non ho ricevuto alcuna risposta. Eppure proprio il tratto di Castelfranco Emilia è il più ammalorato e ogni giorno assisto da casa mia a manovre pericolose da parte degli automobilisti che conoscono la strada, e che vanno contromano per schivare le buche e le insidie". Dall’altra parte interviene l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Castelfranco Emilia, Omar Giovanardi, che dice: "Il problema è noto e stiamo già intervenendo, cercando peraltro una soluzione di prospettiva e definitiva.

Ieri ho fatto un sopralluogo e contiamo di fare un primo intervento molto a breve per sistemare i punti più urgenti. Ma già questa settimana incontrerò il mio omologo assessore di San Giovanni in Persiceto per trovare un accordo sulla suddivisione della strada e regolarizzare diversamente la proprietà, in modo che come Comune possiamo poi intervenire su tutto il tratto stradale, e così possa fare anche il Comune di San Giovanni".

Marco Pederzoli