Voto, i candidati riluttanti del Pd. Bortolamasi e Bosi ancora congelati

In questi giorni si respirava un certo fermento in vista della assemblea cittadina del Partito democratico in programma stasera dalle 20.30 alla Polisportiva san Faustino. A un certo punto si era sparsa la voce che avrebbe potuto costituire un tornante, una tappa significativa del percorso verso le elezioni amministrative, nel senso che dopo Francesco Ori sarebbe stato il momento delle altre ufficializzazioni. Soprattutto di quelle che covano ormai da mesi, in primis Andrea Bortolamasi e Andrea Bosi, i candidati riluttanti. E invece, da quanto si apprende e a meno di clamorosi colpi di scena, anche questa nottata non passerà alla storia, nessuno romperà gli indugi. O meglio. Di dichiarazioni, strategie, ritorni alla casella di partenza, posizionamenti, distinguo ce ne saranno a bizzeffe, ma tutti rimarranno cardinali e per la fumata bianca bisognerà attendere dicembre.

All’ordine del giorno dell’assemblea di stasera è prevista per cominciare la relazione della segretaria cittadina Federica Venturelli sul percorso per le amministrative, poi altri disbrighi, quindi la conclusione del segretario provinciale Roberto Solomita. Ma il diavolo si nasconde nelle ’varie ed eventuali’: il sindaco Gian Carlo Muzzarelli a quanto pare ha chiesto di parlare per primo, quasi a dettare la linea del partito, sospira qualche veterano. Vedremo se la spunterà. Bosi non dovrebbe essere nemmeno presente, mentre Bortolamasi che avrebbe tanta voglia di annunciare la corsa e scatenarsi nella campagna elettorale sarà ’costretto’ invece a sbollentare gli ardori attraverso un ricamatissimo ragionamento contro i personalismi, la necessità di fare squadra, la convergenza sul programma prima che sui nomi, e via rinviando ancora una volta. In attesa di cosa? Nessuno in realtà lo sa con precisione.

La sensazione è che si aspetti l’allineamento tra Stefano Bonaccini e Giancarlo Muzzarelli (che vuole e cerca un ’suo’ candidato), ma secondo qualcuno si fa prima a salutare il prossimo arrivo della cometa di Halley. Nel frattempo Venturelli, secondo indiscrezioni, dovrebbe chiedere stasera al partito il mandato per un nuovo giro di consultazioni di fatto sterilizzando ambizioni e fughe in avanti, Ori incluso, per arrivare a dicembre con un nome (e non due come pure inizialmente ci si era concessi) su cui convergere e da proporre alle primarie agli alleati. In parallelo, entro la fine del mese, si riunirà lo stato maggiore del partito _ da Bonaccini a Muzzarelli, passando per Vaccari, Baruffi, Solomita, Tosiani _ per saggiare la possibilità reale di puntare su Bortolamasi.

Assemblea cittadina a parte, tra i movimenti in corso in queste settimane si conferma il dinamismo di Giulio Guerzoni che ha sponsorizzato le storie del suo profilo Facebook, in pratica paga una quota per allargare il bacino di contatti. "Queste operazioni non si fanno se non si ha un preciso obiettivo concreto e a medio termine", soffia qualche osservatore. Così come è stato rilevato un maggiore attivismo dell’assessora Carla Ludovica Ferrari: occorrerà capire in che misura sia sostenuta dall’ala cattolica del partito.

Gianpaolo Annese

Davide Miserendino