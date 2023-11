Voto, il patto di Halloween. Asse Bonaccini-Muzzarelli su Bortolamasi e Guerzoni

Si stringe il cerchio intorno ai candidati sindaco del Pd in vista delle primarie a Modena. L’incrocio tra consultazioni con iscritti e interlocutori esterni, e ‘corte suprema’ composta dai ‘mammasantissima’ del partito, starebbe maturando il verdetto: la convergenza su Andrea Bortolamasi e Giulio Guerzoni. Nei giorni scorsi scrivevamo della esistenza di un doppio livello di decisione: il primo è la base degli iscritti dei circoli e i colloqui che si svolgono in questi giorni con opinion leader dei territori, imprenditori, mondo associativo, sindacati. Il secondo riguarda una consiglio ristretto che comprende i vari Stefano Bonaccini, Davide Baruffi, Gian Carlo Muzzarelli, Stefano Vaccari, i segretari Federica Venturelli e Roberto Solomita. Ebbene, il combinato disposto delle due sfere (anche lunedì sera al circolo san Faustino sono emersi grossomodo i nominativi che stanno tenendo banco in questi giorni) avrebbe prodotto, stando a indiscrezioni interne ai Dem, una sintesi a beneficio di Bortolamasi e Guerzoni, nomi che dopo tanta fatica allineerebbero Bonaccini e Muzzarelli, che in questi giorni avrebbero personalmente stretto l’accordo. I candidati emersi d’altronde ricalcano il dualismo tra il presidente della Regione e il sindaco di Modena. E risponderebbero tra l’altro al profilo tracciato dai circoli, che stanno chiedendo con particolare determinazione il ricambio generazionale e una figura politica piuttosto che un civico.

Lo schema individuato per Guerzoni e Bortolamasi andrebbe oltre le amministrative e riguarderebbe almeno in parte anche le elezioni regionali, che vedrebbe balzare in pole position l’attuale segretaria cittadina Federica Venturelli chiamata a sugellare l’accordo (di conseguenza, se così fosse, si ridurrebbero le possibilità per Francesca Maletti e Maria Costi).

L’accelerazione su Guerzoni e Bortolamasi non sarebbe naturalmente senza conseguenze. Intanto rimarrebbero a terra tutti coloro che hanno accarezzato la possibilità di candidarsi. Da Francesco Ori a Ludovica Carla Ferrari, passando per Francesca Maletti, Simona Arletti, Andrea Bosi, tra l’altro l’unico rappresentante della mozione Schlein che nelle prossime amministrative ci sperava e che a questo punto come gli altri dovrà pensare a un piano B.

Altro punto spinoso è che in teoria stando ai paletti posti dagli alleati delle rete Rosso verde che probabilmente avevano subodorato il punto di caduta, il Partito democratico non può presentarsi alle primarie di coalizione con due candidati, deve fermarsi a uno. Per cui Bortolamasi-Guerzoni sarebbe una finalissima, non la coppia vincitrice. Sarà verosimilmente necessaria un’ulteriore scrematura che, sempre tenendo presente il ‘doppio livello’, potrebbe essere affidata anche, sicuramente non solo, alla terza fase del percorso Pd, laddove si parla di "questionari che saranno sottoposti ai 9mila elettori delle primarie e ai modenesi interessati per ascoltare idee e proposte per il programma elettorale su temi centrali: casa, ambiente, servizi di prossimità, welfare, sicurezze, centro storico e frazioni, cultura e sport".

È chiaro che nessun accordo di questo tipo è scritto sulla pietra, il fatto stesso che se ne parli potrebbe stravolgere da qui in avanti il quadro delineato. Ma un aspetto che risalta, qualora dovesse essere confermato, è che la lotteria delle candidatura abbia di fatto rimandato i giochi alla casella di partenza, a qualche mese fa, quando a un certo punto Guerzoni e Bortolamasi erano già dati per favoriti. Come se lo specchio frantumato in mille candidati non solo non avesse ostacolato, ma anzi agevolato l’interesse di chi voleva che alla fine l’unica immagine riflessa fosse proprio quella dei due che alla fine del percorso probabilmente prevarranno e si giocheranno la partita tra loro.

Altra considerazione è che c’è stato un momento in cui davvero il Pd, o almeno alcuni tra i big, hanno puntato su candidati civici o hanno medidato la possibilità di calare un nome del partito pigliatutto. Ma i no dei diretti interessati evidentemente non sono negoziabili.