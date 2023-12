Voto, il Pd modenese si blinda: "Niente imposizioni da fuori". Muzzarelli stuzzica Bonaccini

Punto primo: sarà l’assemblea cittadina del Pd, e solo lei, dietro proposta della segreteria a stabilire entro il 15 gennaio regole e tempi certi per selezionare i candidati da presentare agli alleati alle primarie di coalizione attraverso un regolamento: meglio un solo nome, ma se sono due non casca il mondo. Secondo, a Bonaccini gli devono essere fischiate le orecchie. Non pochi i messaggi al suo indirizzo, uno tra l’altro anche del sindaco Muzzarelli. Il contenuto sempre lo stesso: niente imposizione di candidati. Baruffi insomma può attendere.

Assai vivace l’assemblea cittadina del Partito democratico di lunedì sera alla polisportiva San Faustino partecipata da oltre un centinaio di persone. È emerso apprezzamento per il percorso condotto dalla segretaria Federica Venturelli con i circoli in questi mesi, la cosiddetta fase uno. La stessa segretaria ha rivendicato il percorso rispetto alle critiche di perdita di tempo e confusione: "Io più che caos, vedo un partito che discute,che si confronta, che elabora proposte per il futuro della città che tutti noi amiamo. Un partito che a Roma fa opposizione e che a Modena governa bene e difende la città da coloro che ogni giorno tentano di sabotarla".

Resta però qualche mugugno sulla fase due: in questi trenta giorni bisognerà parlare ancora dei criteri per selezionare i candidati o finalmente si arriverà a scremare sui fatidici otto nomi che nel documento presentato (di cui abbiamo dato conto ieri) si impegnano a contribuire a trovare una sintesi? L’altra sera gli intervenuti Giulio Guerzoni, Andrea Bortolamasi e Diego Lenzini, pur con toni diversi, hanno parlato da candidati sindaco, cose fatte e quelle ancora da fare per la città. Simona Arletti più su questioni di metodo. Gli altri hanno soprasseduto, tra i malumori a microfoni spenti per una mozione finale che, come dicevamo ieri divide, a loro modo di vedere, tra figli e figliastri, candidati più meritevoli di considerazione e altri destinati al ‘purgatorio’.

Su come selezionare non è mancata qualche idea. Il segretario del circolo di Baggiovara Ennio Cottafavi ha suggerito di tagliare da otto a quattro. Già, ma come? Per l’ex assessore comunale la decisione – se nessuno fa un passo di lato– spetta "alla segreteria cittadina, allargando la selezione magari ai parlamentari iscritti, i segretari di circolo, i due garanti, le due principali cariche istituzionali modenesi. E se ci fosse anche una donna nella conta finale dei candidati sarebbe anche meglio". Bene, ma se non si approda a una sintesi neanche in questo modo? "A quel punto va bene anche un esterno purché faccia un percorso analogo a quello che hanno fatto gli altri: un passaggio al vaglio dell’assemblea cittadini".

Il capogruppo in Consiglio Antonio Carpentieri punterebbe volentieri invece su una sintesi drastica a un candidato, "scegliendo una persona che possa trovare il sostegno anche dell’intera coalizione: un nome condiviso. Se ciò non sarà possibile, via libera anche a due, da sottoporre alle primarie di coalizione".

Nel frattempo, è partita la conta per capire se, in mancanza di una quadra politica, si dovesse arrivare alla raccolta di firme, chi tra i candidati raggiunge il 35% come da Statuto: singolarmente a quanto pare nessuno, ma in caso di redde rationem a colpi di sottoscrizione è chiaro che i candidati procederanno per convergenze e alleanze.

Di sicuro, è stato il mood degli altri interventi, ‘niente imposizioni’ dall’alto, nè tanto meno da Bologna. Ci pensiamo noi, è il messaggio a Modena. Gian Carlo Muzzarelli per esempio si è prodotto in un discorso che in diversi (non tutti per la verità, e qui la faccenda si tinge di giallo) hanno interpretato come un attacco all’antagonista di sempre, Stefano Bonaccini. Ha detto in sostanza che se i ‘regionali’ vogliono discutere di Modena, allora anche Modena può dire la sua opinione su quello che avviene in regione. Intendendo anche le scelte su sanità e terzo mandato dei governatori.