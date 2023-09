Voto, nel Pd spunta Baruffi. È l’idea per saldare l’asse. Bonaccini-Muzzarelli

La reazione scomposta alla candidatura a sindaco di Francesco Ori da parte dei vertici del Pd rivela sicuramente il fastidio per la deviazione imprevista da un percorso programmatico che si immaginava più lineare. Ma il blitz dell’ex assessore provinciale mette a nudo soprattutto la difficoltà del partito a trovare una personalità definitiva che soddisfi tutte le anime, ammesso che esista in natura una simile entità superiore.

Perché per molti nel Pd lo scenario ideale è di arrivare alle primarie di coalizione, se proprio non si potessero scongiurare, con un candidato unico. Chiamato a confrontarsi poi con l’aspirante sindaco della Sinistra, dei Verdi e dei movimenti: la sensazione è che Andrea Bortolamasi, Francesco Ori e Andrea Bosi non esiterebbero a fare un passo indietro di fronte a un ‘asso di briscola’, a patto però che sia davvero tale ovviamente. In questo senso era stata sondata Maria Cecilia Guerra, che però avrebbe declinato l’invito, addirittura c’è chi si spinge a ipotizzare lo stesso Stefano Bonaccini.

Nel frattempo tornano a crescere le quotazioni di Davide Baruffi, sottosegretario in Regione, braccio destro di Bonaccini, riferimento in viale Aldo Moro sui dossier dei territori che conosce benissimo.

Baruffi avrebbe il vantaggio politico che oggi pochi possono vantare: mettere d’accordo l’asse Gian Carlo Muzzarelli-Stefano Bonaccini, gli ’azionisti di maggioranza’ in termini di peso politico del Partito democratico modenese. E tuttavia, considerando il suo lavoro di questi anni più dietro le quinte che sulla ribalta, l’interrogativo che circola è: convincerà anche agli elettori?

Intanto con il passare dei giorni – negli ambienti vicino a Ori ma non solo – monta lo sconcerto per la velina dei segretari del Pd connotata secondo qualcuno da un ‘vago profumo sovietico’ con cui è stato scomunicato Ori ("si tratta di una posizione personale, che non rappresenta quella del Pd provinciale") giudicata particolarmente brutale. Era stata messa in conto una bacchettata, è arrivato un colpo con la mazza da baseball. ‘Ma davvero – è lo sfogo in sintesi di chi sostiene l’ex tesoriere – si pensa di liquidare così la sua candidatura? Estromettendolo dalle primarie? Qual è il passo successivo, espellerlo? Non si considera che dietro la sua candidatura c’è una componente significativa del partito e anche oltre, che merita lo stesso trattamento degli altri: a votare non sono soltanto i 4-5mila iscritti, ricordiamoci di come ha vinto Schlein. I nomi di Bosi e Bortolamasi poi sono sei mesi che sono sui giornali e nessuno di loro ha smentito: si sono di fatto auto-candidati anche loro’.

Sotto il profilo Facebook di Ori si moltiplicano i messaggi di sostegno e anche quelli di critica per la sua scelta. Tra i tanti emerge quello di Giovanni Pellacani, candidato sindaco del centrodestra due legislature fa: "Complimenti per il coraggio. Mettersi a disposizione della città per un ruolo così oneroso, impegnativo e di responsabilità è un bel passo. Di certo comunque esperienza, competenza, serietà e capacità di ascolto e di dialogo sono doti che non ti mancano. In bocca al lupo!".

Gianpaolo Annese

Davide Miserendino